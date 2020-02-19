Сімферополь, Україна: Усик показав, чий Крим – відео
-
Український боксер Олександр Усик відправився в окупований Крим.
Півострів Усик відвідує, офіційно перетинаючи адмінкордон з окупованим Кримом. До себе на батьківщину боксер відправився автомобілем.
До слова: Мовчати чи сказати: Олександр Усик потішив фанів новим віршем – відео
У своєму Instagram Усик виклав коротке відео, де він їздить по вулицях міста. У підписі до відео стоїть підпис "Сімферополь. Україна". Варто відзначити, що свій поки останній бій Усик провів у трусах з написом "Сімферополь" та "Україна".
Відео з Усиком в Криму
Нагадаємо, Усик зараз відновлюється та готується до бою проти Дерека Чісори. Очікується, що цей бій відбудеться наприкінці травня – ймовірно 23 травня.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі