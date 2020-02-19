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Сімферополь, Україна: Усик показав, чий Крим – відео

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Олександр Усик / 5 канал

Український боксер Олександр Усик відправився в окупований Крим.

Півострів Усик відвідує, офіційно перетинаючи адмінкордон з окупованим Кримом. До себе на батьківщину боксер відправився автомобілем.

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У своєму Instagram Усик виклав коротке відео, де він їздить по вулицях міста. У підписі до відео стоїть підпис "Сімферополь. Україна". Варто відзначити, що свій поки останній бій Усик провів у трусах з написом "Сімферополь" та "Україна".

Відео з Усиком в Криму

Нагадаємо, Усик зараз відновлюється та готується до бою проти Дерека Чісори. Очікується, що цей бій відбудеться наприкінці травня – ймовірно 23 травня.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Олександр Усик Спорт Бокс
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