Символічна збірна ФІФА коштує майже мільярд євро, Модріч, Марсело та Рамос – найдешевші гравці

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Лука Модріч
Лука Модріч / twitter.com/fifacom

Ввечері 23-го вересня в італійському Мілані відбулося нагородження найкращих футболістів минулого сезону за версією ФІФА. Було названо символічну збірну з 11 найкращих гравців.

Найдорожчим гравцем символічної команди є нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе. За даними Transfermarkt, він коштує 200 мільйонів євро.

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Найдешевшими футболістами є представники "Реала". Зокрема, найдешевшим гравцем збірної є хорват Лука Модріч, який коштує всього 20 мільйонів євро. 

Воротар: Аліссон (Ліверпуль) 80 мільйонів євро

Захисники: Марсело (Реал) 25 мільйонів євро, Вірджіл Ван Дейк (Ліверпуль) 100 мільйонів євро, Маттейс Де Лігт (Ювентус) 75 мільйонів євро, Серхіо Рамос (Реал/Іспанія) 25 мільйонів євро

Півзахисники: Лука Модріч (Реал) 20 мільйонів євро, Френкі Де Йонг (Барселона) 80 мільйонів євро, Еден Азар (Реал) 150 мільйонів євро

Нападники: Мбаппе (ПСЖ) 200 мільйонів євро, Ліонель Мессі (Барселона) 150 мільйонів євро, Кріштіану Роналду (Ювентус) 90 мільйонів євро

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Загальна вартість усіх футболістів складає 995 мільйонів євро.

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Теги: Спорт Футбол ФІФА Новини Спорту
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