Символічна збірна ФІФА коштує майже мільярд євро, Модріч, Марсело та Рамос – найдешевші гравці

Ввечері 23-го вересня в італійському Мілані відбулося нагородження найкращих футболістів минулого сезону за версією ФІФА. Було названо символічну збірну з 11 найкращих гравців.

Найдорожчим гравцем символічної команди є нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе. За даними Transfermarkt, він коштує 200 мільйонів євро.

Читайте також: Трійка з "Реалу" та Роналду: хто несправедливо потрапив до символічної збірної ФІФА

Найдешевшими футболістами є представники "Реала". Зокрема, найдешевшим гравцем збірної є хорват Лука Модріч, який коштує всього 20 мільйонів євро.

Воротар: Аліссон (Ліверпуль) 80 мільйонів євро

Захисники: Марсело (Реал) 25 мільйонів євро, Вірджіл Ван Дейк (Ліверпуль) 100 мільйонів євро, Маттейс Де Лігт (Ювентус) 75 мільйонів євро, Серхіо Рамос (Реал/Іспанія) 25 мільйонів євро

Півзахисники: Лука Модріч (Реал) 20 мільйонів євро, Френкі Де Йонг (Барселона) 80 мільйонів євро, Еден Азар (Реал) 150 мільйонів євро

Нападники: Мбаппе (ПСЖ) 200 мільйонів євро, Ліонель Мессі (Барселона) 150 мільйонів євро, Кріштіану Роналду (Ювентус) 90 мільйонів євро

До слова: Аліссон найкращий воротар, Рапіно – футболістка: усі переможці The Best FIFA Football Awards

Загальна вартість усіх футболістів складає 995 мільйонів євро.