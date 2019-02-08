Сім'я Еміліано Сали зробила заяву після звістки про смерть футболіста

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Еміліано Сала
Еміліано Сала / Фото з відкритих джерел

Сім'я загиблого нападника "Кардіффа" Еміліано Сали подякувала всім, хто допомагав з пошуками футболіста.

Спорт 24 писав, що вранці 3 лютого рятувальники виявили тіло серед уламків літака, на якому летів футболіст. Декілька днів вони не могли дістати тіло через сильні приливні умови. За декілька днів рятувальникам все ж вдалося витягнути тіло на поверхню.

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8 лютого поліція підтвердила, що тіло, яке було виявлене на борту затонулого літака та підняте на поверхню – це 28-річний аргентинський футболіст Еміліано Сала.

Ми хотіли б подякувати всім за співпереживання і підтримку в самий важкий і болісний момент в нашому житті. Ми побачили, як весь світ об'єднався, щоб допомогти нам з пошуками, і це неоціненна допомога. Спасибі всім вам, тепер ми можемо попрощатися зі своїм сином і братом. Також наші думки зараз з Девідом Ібботсон (пілот, з яким летів Сала, - прим.) І його сім'єю. Сподіваємося, влада зробить все можливе, щоб знайти його,
– цитує заяву сім'ї BBC.

Раніше французький футбольний клуб "Нант" вирішив вшанувати пам'ять аргентинського нападника Еміліано Сали. У клубі прийняли рішення вивести з обігу 9 номер, під яким Сала виступав за "канарок".

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Теги: Спорт Футбол Пропав Еміліано Сала
Джерело: 24 Канал
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