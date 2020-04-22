Сім'ї загиблих у катастрофі баскетболіста Браянта подали в суд на вертолітну компанію

Сім'ї чотирьох пасажирів, які загинули в катастрофі вертольота з Кобі Браянтом і його дочкою Джіанною, подали в суд на компанію, яка володіла вертольотом.

Двома місяцями раніше Ванесса Браянт, вдова Кобі, подала в суд на компанії Island Express Holding Corp. і Island Express Helicopters Inc., яка і розпоряджалася вертольотом.

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Позовні заяви до Вищого суду округу Лос-Анджелес були спрямовані в електронному вигляді. У позовах стверджується, що обидві компанії, одній з яких належав вертоліт, а друга його експлуатувала, проявили недбалість.

На відміну від позову Ванесси Браянт, нові позови не включають загиблого пілота Ару Зобаяна в якості відповідача, а спрямовані на компанії, які звинувачуються в халатності.

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