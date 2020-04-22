Сім'ї загиблих у катастрофі баскетболіста Браянта подали в суд на вертолітну компанію
Сім'ї чотирьох пасажирів, які загинули в катастрофі вертольота з Кобі Браянтом і його дочкою Джіанною, подали в суд на компанію, яка володіла вертольотом.
Двома місяцями раніше Ванесса Браянт, вдова Кобі, подала в суд на компанії Island Express Holding Corp. і Island Express Helicopters Inc., яка і розпоряджалася вертольотом.
До слова Кобі Браянт – історія життя легендарного баскетболіста
Позовні заяви до Вищого суду округу Лос-Анджелес були спрямовані в електронному вигляді. У позовах стверджується, що обидві компанії, одній з яких належав вертоліт, а друга його експлуатувала, проявили недбалість.
На відміну від позову Ванесси Браянт, нові позови не включають загиблого пілота Ару Зобаяна в якості відповідача, а спрямовані на компанії, які звинувачуються в халатності.
Що відомо про смерть Кобі Браянта
- Кобі Браянт загинув у авіакатастрофі. Інцидент стався неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабасас уранці 26 січня за місцевим часом.
- Усі дев'ять осіб, які перебували на борту авіасудна, загинули. Серед них і його 13-річна донька Джіанна. Крім того, на борту перебувала її партнерка у баскетбольній команді Алісса Альтобеллі, її батько Джон (тренер із бейсболу) та мати Керрі. Не вижив і пілот гелікоптера.
- Катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок.
- Згодом стало відомо, що вертоліт Sikorsky S-76 близько хвилини падав на високій швидкості, перш ніж розбитися.
- У день загибелі Браянта всі матчі розпочиналися із хвилини мовчання. Деякі баскетболісти не розігрували м'яч протягом 24 секунд. Саме під цим номером виступав Браянт за "Лейкерс".
- У останньому твіті Браянт привітав ЛеБрона Джеймса, який побив його рекорд у НБА. Сам ЛеБрон розплакався, коли дізнався про його загибель.
- Журнал Time присвятив обкладинку загиблому Кобі Браянту. А по всьому Лос-Анджелесу з'являються графіті на його честь.
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