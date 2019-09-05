Син Коломойського став гравцем "Дніпра"

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Григорій (Грегорі) Коломойський став гравцем "Дніпра"
Григорій (Грегорі) Коломойський став гравцем "Дніпра" / БК "Дінпро"

Український баскетболіст Григорій Коломойський став гравцем БК "Дніпро".

Інформацію про те, що Григорій Коломойський став баскетболістом клубу, підтвердили у самому "Дніпрі". 

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Григорій Коломойський

Про те, що Григорій Коломойський може стати баскетболістом "Дніпра", стало відомо ще у травні 2019 року. Саме тоді його батько – олігарх Ігор Коломойський вперше за два роки прибув в Україну. Сталося це після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах. Однак перехід тоді не вдалося організувати, адже "Маккабі" з Рішон ле-Ціона, за який на той час виступав Григорій (або ж Грегорі), грав у плей-офф чемпіонату Ізраїлю.

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Варто відзначити, що Грегорі (Григорій) Коломойський виступав в США за студентську команду "Клівленд Стейт Вікінг". Він навчався у цьому університеті на спеціальності "Спортивний менеджмент". Він має громадянство Швейцарії та Ізраїлю. Сам Грегорі народився у Женеві.


Григорій Коломойський під час тренування у "Дніпрі"

Щодо Дніпра, то команда зараз перебуває на зборах у Литві, де готується до початку сезону. Там заплановано три товариські матчі, після чого "Дніпро" відправиться на ще один збір до Туреччини. Після цього на "Дніпро" очікує два матчі за Суперкубок України проти "Хіміка". Перша гра відбудеться 17 вересня в Южному. 21 вересня команди зіграють у Дніпрі. 27 вересня стартує чемпіонат України.

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Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол БК Дніпро Ігор Коломойський
Джерело: 24 канал
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