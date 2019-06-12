Син Коломойського виступатиме за баскетбольний клуб "Дніпро"

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Грегорі Коломойський
Грегорі Коломойський / Cleveland State University

Син українського олігарха Ігоря Коломойського Грегорі стане гравцем баскетбольного клубу "Дніпро".

Про це "Комсомольській правді" повідомив президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський.

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Перехід 20-річного гравця не відбудеться до тих пір, поки команда, в якій Грегорі грає зараз – "Маккабі" з Рішон ле-Ціона, не закінчить виступ в плей-офф чемпіонату Ізраїлю. У фіналі команда Грегорі Коломойського зіграє проти "Маккабі" Тель-Авів.

Що відомо про Грегорі Коломойського

Він має громадянство Швейцарії та Ізраїлю. Місце народження – Женева. У цьому сезоні він провів 4 хвилини у двох матчах у складі команди університету Клівленда. За "Маккабі" він відіграв 14 хвилин в 4 зустрічах.

Габарити баскетболіста просто вражають – 193 см і 95 кг. Грегорі грає під третім номером на позиції розігруючого захисника.

Що стосується "Дніпра", то клуб програв у півфіналі плей-офф чемпіонату України "Хіміку", який став чемпіоном. Дніпряни програли "Запоріжжю" матч за третє місце. Водночас "Дніпро" виграв Кубок України, у фіналі перегравши "Одесу".

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Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол БК Дніпро чемпіонат України з баскетболу
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