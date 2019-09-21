Син Коломойського зіграв офіційний матч за "Дніпро", сам олігарх був на матчі: фото

Грегорі Коломойський дебютував за баскетбольний клуб "Дніпро" в офіційному матчі. Його команда грала другий матч за Суперкубок України.

До слова: "Дніпро" виграв Суперкубок України, здолавши "Хімік" за сумою двох матчів

Грегорі Коломойський не потрапив у стартову п'ятірку на цей матч. А загалом на майданчику провів лише 3 хвилини та 43 секунди. Однак жодним результативними діями не відзначився — м'ячі не закидав та не перехоплював, паси не віддавав. Однак його результативність матчу склала +2.

На матчі у Дніпрі був і олігарх Ігор Коломойський.



Ігор Коломойський та головний тренер "Дніпра" Денис Журавльов під час матчу за Суперкубок (фото: БК Дніпро")

Читайте також: Все продається і все купується, – Коломойський висловився про компроміс щодо Приватбанку

Варто відзначити, що на сайті Федерації баскетболу України у звіті про матч та гравців не згадується участь Коломойського у цьому матчі.