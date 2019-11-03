Син легендарного боксера дебютував в профі-рингу з перемоги за 15 секунд: відео

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Еван Холіфілд
Еван Холіфілд / DAZN

Син легендарного Евандера Холіфілда Еван Холіфілд (1-0, 1 КО) успішно дебютував на професійному ринзі.

Суперником 22-річного боксера, який виступає в першій середній вазі, став його співвітчизник Нік Вінстед, який молодше опонента на один рік.

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Поєдинок тривав лише 15 секунд – після стартового гонгу Еван накинувся на свого суперника і завдав серію нищівних ударів, після чого Вінстед виявився на канвасі.

Рефері навіть не став чекати, поки боксер приземлиться, просигналізувавши про завершення бою. Холіфілд-молодший, здалося, навіть не зрозумів, що бій зупинили так швидко, тому що ще довго стояв у куті і готувався продовжити поєдинок.

Еван Холіфілд – Нік Вінстед відео бою

Хто такий Евандер Холіфілд?
Евандер Холіфілд – професійни боксер, який провів на рингу 56 поєдинків, в 44 здобув перемоги, причому 29 нокаутом, 10 боїв програв, 2 бої звів внічию. Холіфілд-старший став першим, кому вдалося стати абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі, після чого він подався у супертяжі і повторив там свій успіх, а два роки тому його ім'я було внесено до Міжнародної зали боксерської слави.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту
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