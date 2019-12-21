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Син легендарного боксера здався в бою з колишнім суперником Дерев'янченка: відео

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Деніел Джейкобс – Хуліо Сезар Чавес результат та відео / Getty Images

На арені Talking Stick Resort в Фініксі, штат Арізона, відбувся великий вечір боксу, головною подією якого став поєдинок двох колишніх чемпіонів світу в середній вазі – Деніела Джейкобса (36-3, 30 КО) і Хуліо Сезара Чавеса-молодшого (51-4- 1, 33 КО).

Деніел Джейкобс в рамках договірної ваги переміг Хуліо Сезара Чавеса технічним нокаутом після п'ятого раунду.

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32-річний боксер дещо невпевнено почав бій, але потім увійшов в свій ритм і зумів протягом всього трьох раундів перехопити ініціативу і змусити суперника здатися.

Після п'ятого раунду Чавес-молодший повідомив про пошкодження руки і рефері зупинив бій, але після бою стало відомо, що причиною зупинки бою стало пошкодження носа, через що мексиканцю було непросто дихати.

Деніел Джейкобс – Хуліо Сезар Чавес відео бою

Як відомо, Деніел Джейкобс в 2018 році переміг українця Сергія Дерев'янченка в бою за титул IBF. Потім американець вийшов на об'єднавчий поєдинок з Саулем Альваресом, але поступився тому за очками.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
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