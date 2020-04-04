Син легендарного футболіста "Мілана" вилікувався від коронавіруса

Син технічного директора "Мілана" Паоло Мальдіні Даніель повідомив, що вилікувався від коронавіруса.

Про це сам футболіст розповів у Instagram.

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Коронавірус? Я зараз в повному порядку і у мене немає ніяких симптомів. Зараз я вже навіть приступив до індивідуальних тренувань. Моя гра за "Мілан"? Мені дуже допоміг Ібрагімович, він вміє давати раду. Спадщина мого тата і дідуся сильно тисне на мене, але я вже звик до такого,

– заявив Мальдіні-молодший.

21 березня стало відомо, що технічний директор "Мілана" Паоло Мальдіні і його син Даніель заразилися коронавірусною інфекцією (COVID-19).

Через пандемію коронавіруса всі основні європейські чемпіонати призупинили сезон.

В поточному сезоні Даніель дебютував за дорослу команду "россонері".

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