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Син легендарного футболіста "Мілана" вилікувався від коронавіруса

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Даніель Мальдіні / ФК "Мілан"

Син технічного директора "Мілана" Паоло Мальдіні Даніель повідомив, що вилікувався від коронавіруса.

Про це сам футболіст розповів у Instagram.

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Коронавірус? Я зараз в повному порядку і у мене немає ніяких симптомів. Зараз я вже навіть приступив до індивідуальних тренувань. Моя гра за "Мілан"? Мені дуже допоміг Ібрагімович, він вміє давати раду. Спадщина мого тата і дідуся сильно тисне на мене, але я вже звик до такого,
– заявив Мальдіні-молодший.

  • 21 березня стало відомо, що технічний директор "Мілана" Паоло Мальдіні і його син Даніель заразилися коронавірусною інфекцією (COVID-19).
  • Через пандемію коронавіруса всі основні європейські чемпіонати призупинили сезон.
  • В поточному сезоні Даніель дебютував за дорослу команду "россонері".

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Коронавірус COVID-19 ФК Мілан Спорт Футбол
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