Син легендарного футболіста "Мілана" вилікувався від коронавіруса
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Син технічного директора "Мілана" Паоло Мальдіні Даніель повідомив, що вилікувався від коронавіруса.
Про це сам футболіст розповів у Instagram.
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Коронавірус? Я зараз в повному порядку і у мене немає ніяких симптомів. Зараз я вже навіть приступив до індивідуальних тренувань. Моя гра за "Мілан"? Мені дуже допоміг Ібрагімович, він вміє давати раду. Спадщина мого тата і дідуся сильно тисне на мене, але я вже звик до такого,
– заявив Мальдіні-молодший.
- 21 березня стало відомо, що технічний директор "Мілана" Паоло Мальдіні і його син Даніель заразилися коронавірусною інфекцією (COVID-19).
- Через пандемію коронавіруса всі основні європейські чемпіонати призупинили сезон.
- В поточному сезоні Даніель дебютував за дорослу команду "россонері".
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