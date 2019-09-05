Син легендарного гравця Кафу помер під час футбольного матчу

29-літній Даніло – син легендарного гравця "Мілану" та "Роми" Кафу – помер на футбольному полі.

Він святкував день народження своєї сестри у місті Баруері. Він вирішив зіграти у футбол з друзями. Під час матчу йому стало погано, у нього сталася зупинка серця. Його забрала швидка, але врятувати чоловіка не вдалося, пише Globo Esporte.

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Нагадаємо, Кафу двічі став чемпіоном світу у складі збірної Бразилії – у 1994 та 2002 роках. Більшу частину кар'єри він провів в двох італійських клубах – "Ромі" та "Мілані".