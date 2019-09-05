Син легендарного гравця Кафу помер під час футбольного матчу

326 Читать новость на русском
У Кафу помер син
У Кафу помер син

29-літній Даніло – син легендарного гравця "Мілану" та "Роми" Кафу – помер на футбольному полі.

Він святкував день народження своєї сестри у місті Баруері. Він вирішив зіграти у футбол з друзями. Під час матчу йому стало погано, у нього сталася зупинка серця. Його забрала швидка, але врятувати чоловіка не вдалося, пише Globo Esporte.

Читайте також: Маленька дочка екс-тренера "Барселони" Луїса Енріке померла від раку

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Feliz dia dos pais! ️ . . . . . #familia #diadospais #filhos

Допис, поширений Cafu (@cafu2)

Нагадаємо, Кафу двічі став чемпіоном світу у складі збірної Бразилії – у 1994 та 2002 роках. Більшу частину кар'єри він провів в двох італійських клубах – "Ромі" та "Мілані".

blog_ava
Еліна Світоліна у півфіналі US Open: що треба знати про найтитулованішу тенісистку України
сьогодні
7560
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Втрати
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Еліна Світоліна у півфіналі US Open: що треба знати про найтитулованішу тенісистку України
сьогодні 12:10 Еліна Світоліна у півфіналі US Open: що треба знати про найтитулованішу тенісистку України
Наталя Сколоздра 7560
Невдахи відбіркових етапів: що відомо про збірну Литви, з якою зіграє Україна
4 вересня 17:15 Невдахи відбіркових етапів: що відомо про збірну Литви, з якою зіграє Україна
Михайло Гема 506
Збірна найдорожчих трансферів літа 2019
4 вересня 15:01 Збірна найдорожчих трансферів літа 2019
Ігор Саджениця 489
Олімпійська чемпіонка Харлан про зміну громадянства, зіркову хворобу та головну мрію у кар'єрі
4 вересня 14:26 Олімпійська чемпіонка Харлан про зміну громадянства, зіркову хворобу та головну мрію у кар'єрі
2371
Світоліна за підсумками US Open може піднятися на друге місце рейтингу WTA
4 вересня 12:15 Світоліна за підсумками US Open може піднятися на друге місце рейтингу WTA
740
Новини
Більше новин
Залиште відгук