Син легендарного гравця Кафу помер під час футбольного матчу
29-літній Даніло – син легендарного гравця "Мілану" та "Роми" Кафу – помер на футбольному полі.
Він святкував день народження своєї сестри у місті Баруері. Він вирішив зіграти у футбол з друзями. Під час матчу йому стало погано, у нього сталася зупинка серця. Його забрала швидка, але врятувати чоловіка не вдалося, пише Globo Esporte.
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Нагадаємо, Кафу двічі став чемпіоном світу у складі збірної Бразилії – у 1994 та 2002 роках. Більшу частину кар'єри він провів в двох італійських клубах – "Ромі" та "Мілані".
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