Син легендарного Холіфілда нокаутував суперника за 2 хвилини: відео

Син легендарного американського боксера Евандера Холіфілда Еван продовжує підкорювати професійний ринг. 22-річний боксер здобув уже третю поспіль перемогу.

У листопаді 2019-го Еван дебютував на професійному ринзі, нокаутувавши Ніка Вінстеда. Того ж місяця він достроково переміг Хенрі Мендеза.

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8-го лютого Холіфілд-молодший провів бій у першій середній вазі і здобув свою третю поспіль перемогу.

Цього разу син легендарного боксера знищив 32-річного земляка Тревіса Неро. Поєдинок у Флориді (США) не тривав і раунду.

Перспективному боксеру знадобилося менше, аніж хвилина, щоб відправити суперника в нокдаун.

Після цього Неро ще двічі побував на канвасі, внаслідок чого рефері вирішив зупинити одностороннє побиття.

За поєдинком уважно спостерігав батько Евана.

Відео бою Евана Холіфілда

Хто такий Евандер Холіфілд?Багаторазовий чемпіон світу у суперважкій (хевівейт) і першій важкій (крузервейт) категоріях, бронзовий призер Олімпійських ігор у 1984 році. Єдиний боксер, який виграв 4 рази пояс чемпіона світу у суперважкій ваговій категорії. Холіфілд – перший боксер, який став чемпіоном світу у крузервейті та хевівейті.