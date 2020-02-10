24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Син легендарного Холіфілда нокаутував суперника за 2 хвилини: відео

271 Читать новость на русском
Еван Холіфілд / twitter.com/BoxingJunkie2

Син легендарного американського боксера Евандера Холіфілда Еван продовжує підкорювати професійний ринг. 22-річний боксер здобув уже третю поспіль перемогу.

У листопаді 2019-го Еван дебютував на професійному ринзі, нокаутувавши Ніка Вінстеда. Того ж місяця він достроково переміг Хенрі Мендеза.

Рекомендуємо: Українець Вихрист за 55 секунд сенсаційно здолав першого суперника в профі – відео

8-го лютого Холіфілд-молодший провів бій у першій середній вазі і здобув свою третю поспіль перемогу.

Цього разу син легендарного боксера знищив 32-річного земляка Тревіса Неро. Поєдинок у Флориді (США) не тривав і раунду.

Перспективному боксеру знадобилося менше, аніж хвилина, щоб відправити суперника в нокдаун.

Після цього Неро ще двічі побував на канвасі, внаслідок чого рефері вирішив зупинити одностороннє побиття.

За поєдинком уважно спостерігав батько Евана.

Відео бою Евана Холіфілда

Хто такий Евандер Холіфілд?Багаторазовий чемпіон світу у суперважкій (хевівейт) і першій важкій (крузервейт) категоріях, бронзовий призер Олімпійських ігор у 1984 році. Єдиний боксер, який виграв 4 рази пояс чемпіона світу у суперважкій ваговій категорії. Холіфілд – перший боксер, який став чемпіоном світу у крузервейті та хевівейті.

Коронавірус з Китаю: останні новини
сьогодні
44393
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:46 "Динамо" U-21 розгромило "Валмієру": дебютний гол Беніто, неймовірний удар Опанасенка – відео
Юрій Семенюк 77
сьогодні 10:54 "Барселона" вирвала перемогу над "Бетісом" завдяки трьом результативним пасам Мессі – відео
Ігор Саджениця 232
сьогодні 09:25 "Інтер" розгромив "Мілан" в дербі попри гол Ібрагімовіча – відео
Ігор Саджениця 446
9 лютого 13:05 Бех-Романчук блискуче виграла золото на турнірі в Польщі, оновивши рекорд
Юрій Семенюк 817
9 лютого 08:36 20-річний швед Дюплантіс побив "вічний" рекорд Бубки в стрибках з жердиною: відео
Вісент Луїс 2926
Новини
Більше новин
Залиште відгук