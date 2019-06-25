Син Шумахера в карколомній аварії злетів і не зміг продовжити гонку: відео

Син семиразового чемпіона "Формули-1" Міхаеля Шумахера Мік третю поспіль гонку не зміг набрати очки у "Формулі-2". Цього разу Мік зійшов з дистанції на першому колі гран-прі Франції.

У Франції Мік кваліфікувався восьмим, тому розраховував нарешті набрати очки. Але в ситуацію втрутився його напарник по команді Prema Powerteam Шон Гелаель.

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Після старту боліди обох гонщиків зіштовхнулися. Шумахер красиво підлетів, відірвавшись від землі всіма чотирма колесами. У результаті днище боліда й задні праві шини вийшли з ладу. Німцеві довелося зійти.

Rule one of motor racing...



Both Prema cars were eliminated on the first lap after this huge shunt for Gelael and Schumacher#FrenchGP #F2 pic.twitter.com/Icb1UuQQiS — Formula 2 (@FIA_F2) 22 июня 2019 г.

Те, що сталося – нещасний випадок. Хоча дуже прикро, адже ми добре стартували й повинні були боротися за топ-5. Звичайно, ніхто не буде діяти таким чином навмисно. Особливо проти свого напарника.



Про сам інцидент я мало що можу сказати. Моя машина раптово злетіла в повітря, а потім, на жаль, була занадто сильно пошкоджена, щоб продовжувати,

– сказав Мік після гонки.

Шон Гелаель визнав, що це була його помилка й вважає, що йому не потрібно було атакувати.

У мене вийшов непоганий старт, а Мацусіта широко в'їхав у другий поворот. Я спробував обігнати його. Перед поворотом він загальмував, і мені довелося їхати по внутрішньому радіусу, де складно загальмувати. У підсумку я врізався в Міка.



Це була моя помилка, не потрібно було атакувати так. Удвічі прикро, що це сталося з Шумахером. Такі помилки дратують, мені шкода, і я прошу вибачення у команди,

– сказав Шон.

Стюарди вирішили покарати Шона й наступну гонку "Формули-2"в Австрії індонезієць розпочне з піт-лейн.

Син легендарного пілота Формули-1 вже взяв участь у тестах у складі команди "Формули-1" Ferrari. 20-річний Мік отримав можливість випробувати актуальний болід Ferrari зразка нинішнього сезону на трасі в Бахрейні.

Втім, колишній керівник італійської команди Ferrari Чезаре Фіоріо сумнівається у здібностях Шумахера-молодшого.