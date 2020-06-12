Сина легенди НБА Каріма Абдул-Джаббара Адама заарештували за нанесення ножових поранень своєму сусідові. Інцидент стався ввечері у каліфорнійському місті Сан-Клементе.

У середу Адам був заарештований поліцією, повідомляє TMZ.

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Інцидент із сином баскетболіста

Інцидент стався приблизно о 22 годині. У поліції розповіли, що затриманий 28-річного Адама не опирався поліції.

Жертва була доставлена ​​в лікарню з безліччю ран, які не загрожують життю.

Абдул-Джаббар пізніше був випущений з місця ув'язнення. Поліція веде розслідування події.

Ріст сина знаменитого баскетболіста становить 2 метри.

Хто такий Карім Абдул-Джаббар