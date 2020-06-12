Сина легенди НБА заарештовано, він ледь не вбив сусіда
Сина легенди НБА Каріма Абдул-Джаббара Адама заарештували за нанесення ножових поранень своєму сусідові. Інцидент стався ввечері у каліфорнійському місті Сан-Клементе.
У середу Адам був заарештований поліцією, повідомляє TMZ.
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Інцидент із сином баскетболіста
Інцидент стався приблизно о 22 годині. У поліції розповіли, що затриманий 28-річного Адама не опирався поліції.
Жертва була доставлена в лікарню з безліччю ран, які не загрожують життю.
Абдул-Джаббар пізніше був випущений з місця ув'язнення. Поліція веде розслідування події.
Ріст сина знаменитого баскетболіста становить 2 метри.
Хто такий Карім Абдул-Джаббар
- Американський баскетболіст, який зіграв 20 сезонів в НБА.
- Лідер за кількістю набраних очок в регулярному чемпіонаті за всю історію НБА (38 387).
- За свою кар'єру, як центрового, Абдул-Джаббар був рекордним шестиразовим найціннішим гравцем НБА (MVP).
- Найбільше з усіх брав участь в матчах всіх зірок (19 разів).
- 15 разів включався у символічну збірну всіх зірок і 11 разів у збірну всіх зірок захисту НБА.
- Крім того шість разів вигравав титул чемпіона НБА.
- У 1995 році був введений в баскетбольний зал слави, а в 1996 році включений в число 50 кращих гравців за всю історію асоціації.
- Тренери НБА назвали його найбільш величним баскетболістом всіх часів.