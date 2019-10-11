Сіренко та інші українські боксери б'ються у Німеччині: онлайн-трансляція

195 Читать новость на русском
Сіренко та інші українські боксери б'ються у Німеччині: онлайн-трансляція
Сіренко та інші українські боксери б'ються у Німеччині: онлайн-трансляція / facebook.com/VladyslavSirenkoBoxing

Три українські боксери проведуть свої бої 11 жовтня в рамках вечора боксу в німецькому місті Карлсруе.

Бій у суперважкій вазі за вакантний пояс EBP

Владислав Сіренко – Айван Ді Берардіно

Читайте також: Найважчий суперник – Тайсон Ф'юрі, найлегший – Деонтей Уайлдер, – Усик

Бій у суперважкій вазі

Олександр Захожий – Кевін Джонсон

Бій у другій середній вазі за пояс WBC серед молоді, який належить Іванову

Петро Іванов – Володимир Белуйскі

Вечір боксу в Німеччині покаже телеканал Xsport. Початок трансляції о 21:00.

Онлайн-трансляцію вечору боксу можна переглянути тут.

blog_ava
14 жовтня – вихідний: що потрібно знати про День захисника України
сьогодні
31873
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Бокс Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Усик набрав 7 кілограмів, але Візерспун серйозно переважив українця
сьогодні 21:55 Усик набрав 7 кілограмів, але Візерспун серйозно переважив українця
Михайло Гема 106
Найважчий суперник – Тайсон Ф'юрі, найлегший – Деонтей Уайлдер, – Усик
сьогодні 17:52 Найважчий суперник – Тайсон Ф'юрі, найлегший – Деонтей Уайлдер, – Усик
Ігор Саджениця 615
Бельгія першою вийшла на Євро-2020
сьогодні 11:15 Бельгія першою вийшла на Євро-2020
Михайло Гема 446
Кваліфікація Євро-2020: результати матчів 10 жовтня
сьогодні 10:04 Кваліфікація Євро-2020: результати матчів 10 жовтня
Ігор Саджениця 2172
Збірна України розгромно поступилася Румунії у відборі на молодіжне Євро-2021
10 жовтня 22:25 Збірна України розгромно поступилася Румунії у відборі на молодіжне Євро-2021
Вісент Луїс 1419
Новини
Більше новин
Залиште відгук