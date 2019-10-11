Сіренко та інші українські боксери б'ються у Німеччині: онлайн-трансляція
Три українські боксери проведуть свої бої 11 жовтня в рамках вечора боксу в німецькому місті Карлсруе.
Бій у суперважкій вазі за вакантний пояс EBP
Владислав Сіренко – Айван Ді Берардіно
Читайте також: Найважчий суперник – Тайсон Ф'юрі, найлегший – Деонтей Уайлдер, – Усик
Бій у суперважкій вазі
Олександр Захожий – Кевін Джонсон
Бій у другій середній вазі за пояс WBC серед молоді, який належить Іванову
Петро Іванов – Володимир Белуйскі
Вечір боксу в Німеччині покаже телеканал Xsport. Початок трансляції о 21:00.
Онлайн-трансляцію вечору боксу можна переглянути тут.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі