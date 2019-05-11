Система VAR не дозволила "Баварії" відсвяткувати чемпіонство: відео

У центральному матчі 33-го туру чемпіонату Німеччини зустрілися чинний чемпіон "Баварія" та "Лейпциг". Команди розійшлися нічиєю і доля золотих медалей Бундесліги вирішиться в останньому турі.

Лейпциг – Баварія 0:0

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У першому таймі "Лейпциг", як і прогнозувалося, запропонував "Баварії" силовий футбол. Мюнхенський клуб був готовий до цього й перші хвилини домінував на футбольному полі. Перший момент забити мав шанс Левандовський. Тьяго "черпачком" віддав на Роберта, але той не зумів переграти голкіпера гостей. Окрім того, поляк був у офсайді. Після стартової активності від "Баварії" "бикам" вдалося перехопити ініціативу й на деякий час забрати ініціативу.

Проте в атаці у господарів не клеїлося. "Баварія" грамотно оборонялася й не дозволила ні Вернену, ні Форсбергу створити загрозу біля своїх воріт. Із середини тайму гості знову почали створювати небезпечні моменти. На 28 хвилині Левандовський "накрутив" оборонців і прострілив у штрафний на Гнабрі. Серж зумів пробити, але м'яч парирував Гулачі. Ще один шанс відзначитися Гнабрі мав на 39 хвилині. Німець потужно пробив після кутового, але угорський голкіпер знову був на висоті. "Лейпциг" на 40 хвилині відповів своєю контратакою, яку ударом в кут завершив Вернер. Однак Ульрайх легко впорався з ударом Тімо. Таким чином, у першому таймі команди голів не забивали.

Другий тайм надзвичайно гостро розпочала "Баварія". На 49 хвилині після помилки гравці "Лейпцига" в центрі поля Алаба зміг потужно пробити здалеку, але Гулачі парирував удар. Після цього пробив ще й Коман, але невлучно. На 50 хвилині "Баварія" забила та відсвяткувала гол. Горецка скористався помилкою Конате й забив гол. Однак відеоасистент порадив головному арбітру не зараховувати гол через ймовірний надзвичайно мінімальний офсайд у Левандовського під час атаки. Гол таки скасували.

¡GOOOOO... INVALIDADO!#BundesligaxFOX | Leon Goretzka había marcado de gran manera con una pirueta digna de artes marciales, pero tras revisar el VAR, el árbitro sancionó fuera de juego.



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Після цього, пригнічені футболісти "Баварії" дещо віддали ініціативу "бикам", які провели декілька гострих атак. На 66 хвилині чергову нагоду мала "Баварія". Гнабрі вийшов віч-на-віч і пробив у поперечину. Але й тут був офсайд. Команди продовжили обмінюватися небезпечними атаками, але було помітно, що "Баварія" більше хоче забити гол. Врешті-решт, мюнхенці на нього напрацювали.

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Наприкінці гри "Баварія" заробила надзвичайно небезпечний штрафний. Левандовський пробив повз стінку й м'яч летів у нижній кут, проте удача знову була на стороні господарів. До завершення матчу команди так і не забили бодай голу й розійшлися миром.

У паралельному матчі "Боруссія" Д здобула важку перемогу на власному полі. "Джмелі" в більшості перемогли "Фортуну" з рахунком 3:2. Таким чином, чемпіон Німеччини визначиться в останньому турі. "Баварія" вдома зіграє проти "Айнтрахта", а "Боруссія" Д на виїзді зіграє проти "Боруссії" М. "Баварії", щоб стати чемпіоном достатньо нічийного результату.

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