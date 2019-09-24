Система VAR з'явиться у плей-офф Ліги Європи цього сезону

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Система VAR з'явиться у Лізі Європи
Система VAR з'явиться у Лізі Європи / Фото з відкритих джерел

Під час засідання виконавчого комітету Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) було прийнято рішення про ведення системи VAR з плей-офф Ліги Європи сезону 2019/20.

Президент організації Александер Чеферін сказав, що в Лізі Європи будуть використовувати відеоасистента для допомоги арбітрам – VAR.

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VAR буде використовуватися з раунду плей-офф Ліги Європи сезону 2019/20. Це дуже важливе рішення,
– сказав Чеферін.

До слова, на груповому етапі Ліги Європи Україну представлятимуть "Динамо" і "Олександрія". VAR розпочав роботу в Лізі чемпіонів з минулого сезону.

Що таке VAR?
Система відеодопомоги арбітрам (англ. Video assistant referee, скорочено VAR) – технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення в спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол у 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах.

VAR дозволяє переглянути чотири види спірних моментів і допомогти судді прийняти правильне рішення:
- порушення правил при забитих голах,
- епізоди з призначенням пенальті,
- помилкове пред'явлення червоної картки (епізоди з другою жовтою карткою не розглядаються)
- помилки в ідентифікації покараних гравців (допомагає визначити, хто саме зробив фол, що карається карткою).

Таким чином, система відеодопомоги дозволяє офіційно виявити та підтвердити або спростувати "явні помилки"судді під час матчу.

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Теги: Спорт Футбол Ліга Європи
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