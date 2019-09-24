Система VAR з'явиться у плей-офф Ліги Європи цього сезону

Під час засідання виконавчого комітету Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА) було прийнято рішення про ведення системи VAR з плей-офф Ліги Європи сезону 2019/20.

Президент організації Александер Чеферін сказав, що в Лізі Європи будуть використовувати відеоасистента для допомоги арбітрам – VAR.

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VAR буде використовуватися з раунду плей-офф Ліги Європи сезону 2019/20. Це дуже важливе рішення,

– сказав Чеферін.

The #UEFAExCo confirmed today that VAR will be used from the beginning of the knockout stages in this season’s @EuropaLeague competition. #UEL pic.twitter.com/D7dxDW9kzf — UEFA (@UEFA) 24 сентября 2019 г.

До слова, на груповому етапі Ліги Європи Україну представлятимуть "Динамо" і "Олександрія". VAR розпочав роботу в Лізі чемпіонів з минулого сезону.

Що таке VAR?

Система відеодопомоги арбітрам (англ. Video assistant referee, скорочено VAR) – технологія у футболі, що дозволяє головному арбітру приймати рішення в спірних моментах матчу за допомогою відеоповторів. Офіційно включена в Правила гри в футбол у 2018 році після серії випробувань на міжнародних турнірах.



VAR дозволяє переглянути чотири види спірних моментів і допомогти судді прийняти правильне рішення:

- порушення правил при забитих голах,

- епізоди з призначенням пенальті,

- помилкове пред'явлення червоної картки (епізоди з другою жовтою карткою не розглядаються)

- помилки в ідентифікації покараних гравців (допомагає визначити, хто саме зробив фол, що карається карткою).



Таким чином, система відеодопомоги дозволяє офіційно виявити та підтвердити або спростувати "явні помилки"судді під час матчу.