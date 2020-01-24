Ситуація з "Карпатами": погроза зникнення, звинувачення Козловського, перехід у власність міста

За два дні львівські "Карпати" встигли стати головним ньюзмейкером в українському інфопросторі. Все через землю під стадіоном "Україна" та навколо нього. дійшло навіть до того, що керівництво клубу погрожує зникненням. Пропонуємо розібратися, що насправді сталося.

"Карпати" хочуть землю під стадіоном "Україна"

Львівські "Карпати" не мають коштів, щоб виплатити заборгованість перед футболістами. Та й на існування клубу.

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Попри це, клуб хоче взяти в оренду землю під стадіоном "Україна" та навколо нього. Загалом – близько 8 га. І на цьому місці реконструювати сам стадіон та побудувати, фактично, торгово-розважальний центр – з готелем, розважальними закладами, магазинами тощо.

Та сам стадіон, як і земля – у комунальній власності міста. Тому для робіт там треба було отримати дозвіл Львівської міської ради.

Як пройшло голосування за це рішення

"Карпати" подали до Львівської міської ради проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки на вул. Липова, Алея, 5 для ТзОВ "Клуб професійного футболу "Карпати". Однак саме рішення не підтримали. "За" проголосували лише 18 депутатів. Однак тих, хто був проти не було.

Звинувачення Козловського

У тому, що "Карпати" не отримали землю, керівництво клубу звинуватило депутата ЛМР Григорія Козловського. Він же є президентом футбольного клубу "Рух".

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Окрім звинувачення, у повідомленні клубу йдеться про те, що подальша доля команди буде вирішена невдовзі. Саме ж повідомлення на сайті клубу називалося "1963 – 2020?", натякаючи, що в цьому році клуб таки може припинити існування.

Відповідь Козловського – а кому землю?

Григорій Козловський з відповіддю не забарився. Опублікував він її в той же вечір.

"Я не буду брати участь в цій афері. Це афера, черговий шантаж, низькосортний", – наголосив Козловський.

За його словами, депутати так і не отримали відповідей від керівництва клубу. Одне з них – щодо того, хто отримає землю.

Варто відзначити, що ТзОВ "Клуб професійного футболу "Карпати", за даними YouControl, було засновано у 2002 році двома компаніями з Британських Віргінських островів – Крисал Холдінгс ЛТД (Krisal Holdings LTD) та Менділ Лімітед. Кінцевим бенефіціаром першої компанії є Катя Парпі з Кіпру, другої – теж кіпріот Хрістакіс Ніколау. Саме друга компанія пов’язана з Петром Димінським, який є почесним президентом "Карпат". І саме вони мали б отримати цю землю в оренду.

"Якась офшорна кіпрська компанія хоче забрати дану землю. А яке відношення до "Карпат" має ця фірма? А яка гарантія, що "Карпати" не вилетять? Яка гарантія, що коли вони вилетять, не помре футбол взагалі у Львові? Є "Рух", "Львів", завтра може з’явитися "Карпати-1963". Все може бути в житті. То де ми тоді маємо грати? То нам треба буде їздити на Кіпр і просити дозволу, щоб грати у футбол", – заявив Козловський.

А що далі?

Проєкт ухвали про надання стадіону "Україна" в оренду ФК "Карпати" повторно розглянуть на сесії Львівської міської ради. Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий під час засідання виконавчого комітету 24 січня.

Я вважаю, що це прикре непорозуміння. Я б просив, щоб ми це питання однозначно пропонували до розгляду на наступному пленарному засіданні, хоча потрібно буде 2/3 голосів, щоб знову включити його. ФК "Карпати" має бажання займатися реконструкцією – ми підтримуємо, тому що це наш футбольний клуб. Багато футбольних клубів з’являються і зникають. А "Карпати" були, є і будуть,

– зазначив Садовий.

Однак у Григорія Козловського є своє бачення цієї ситуації. Він хоче на місці "Карпат" створити комунальний клуб. Фінансувати його треба буде коштом бюджету міста – по 50 мільйонів гривень наступні 5 років. На сайті ФК "Рух", президентом якого і є Козловський, опублікували проєкт такої ухвали.

Чи надасть місто землю "Карпатам" в оренду, чи таки створить комунальний клуб – дізнаємося невдовзі. Тоді ж буде відомо, що станеться з "Карпатами".