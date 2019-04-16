СК Дніпро-1 – Шахтар: прогноз букмекерів на півфінал Кубка України

Клуб з Першої ліги "Дніпро-1" у півфіналі Кубка України буде протистояти чинному володарю трофею донецькому "Шахтарю". Команди зіграють у Дніпрі, де й буде вирішено, хто гратиме у фіналі.

Прогноз на матч "Дніпро-1" – "Шахтар"

"Шахтар" без поразок ось уже вісім матчів. Востаннє "гірники" програвали ще "Айнтрахту" в рамках 1/16 фіналу Ліги Європи. Після цього донеччани здобули всі перемоги.

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Не менш вражаюча статистика у "Дніпра-1". У 20 матчах дніпряни поступилися двічі, хоча й виступають у Першій лізі. У попередньому раунді Кубка України "Дніпро-1" вибив "Ворсклу", тому точно заслуговує на повагу свого наступного суперника.

Прогноз від Pari Match

Очевидно, що фаворитом не тільки матчу, але й Кубку України є "Шахтар", який 12 разів вигравав трофей. Щоб завоювати 13-й кубок "гірники" повинні спершу обіграти "Дніпро-1". На те, що донеччанам вдасться це зробити в основний час букмекери дають коефіцієнт 1,17. А ось на прохід "гірників" до наступного раунду коефіцієнт – 1,07.

Перемогу "Дніпра-1" в основний час букмекери оцінили коефіцієнтом 18,5. Прохід підопічних Дмитра Михайленка до фіналу – 8,50. Нічия в основний час – 6,90.

Прогноз від Фаворит Спорт

Минулого сезону "Дніпро-1" зупинився за крок до фіналу. У півфіналі дніпрян вибило київське "Динамо". Матч також відбувався у Дніпрі. Коефіцієнт на те, що "Дніпро" гратиму у фіналі, який відбудеться у Запоріжжі, 10. А ось черговий прохід у фінал "Шахтаря" букмекери оцінили коефіцієнтом 1,05.

Перемогу "гірників" в основний час букмекери оцінили коефіцієнтом 1,16, а звитягу "Дніпра-1" – 20. Нічийний результат – 7,50.

Прогноз від 1xbet

"Шахтар" є беззаперечним фаворитом півфіналу Кубка України й на думку 1xbet. На їх перемогу в Дніпрі в основний час дають коефіцієнт 1,18. Якщо перемогу таки здобуде "Дніпр-1", то виграш збільшиться у 16 разів. Нічия – 6,9.

Коефіцієнт на те, що обидві команди заб'ють голи, – 2,4. Коефіцієнт 1,57 на те, що один з клубів не відзначиться у півфінальній грі. Останню гру "Шахтар" виграв 3:0 у "Зорі". На такий же результат у Кубку України букмекери дають коефіцієнт – 6.

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