Чинний чемпіон України "Житлобуд-1" опублікував заяву, що УАФ намагається зупинити чемпіонат попри бажання клубів. Такий матеріал викликав чималий розголос у футбольному колі.

Про це повідомив офіційний сайт клубу.

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Конфлікт між клубами

За словами керівництва клубу, зупинка чемпіонату є серйозним порушенням регламенту. Багато клубів виступили за відновлення сезону, щоб визначити найсильнішого за спортивним принципом.

Ми прекрасно знаємо хто у відділі жіночого футболу лобіює інтереси "Житлобуд-2", хто хоче, щоб чемпіонат був завершений достроково,

– заявили в клубі.

Таке рішення викличе лише зниження рівня жіночого футболу в Україні. "Житлобуд-1" намагається протистояти такому рішенню та бореться за жіночий футбол та виконання регламенту.

"Житлобуд-1" та "Житлобуд-2" – дві різні команди.

Попри те, що клуби мають майже однакові назви, це зовсім дві різні команди. Власники будівельних компаній з Харкова – "Трест Житлобуд-1" та "Житлобуд-2", це керівники двох головних футбольних клубів країни. У "Житлобуд-1" це Олександр Харченко, а у "Житлобуд-2" – Олександр Конюхов.

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Саме вони є одними із головних конкурентів у боротьбі за перемогу в українському чемпіонаті.

Обидва команди виступають у Вищій лізі. Коли в країні оголосили про карантин та тимчасове зупинення усіх спортивних подій, лідером чемпіонату виявився "Житлобуд-2", а от його принциповий суперник із однойменною назвою "Житлобуд-1" розташувався на третій сходинці таблиці. Перевага лідера складає всього лиш чотири пункти.

Таким чином, якщо керівництво УАФ залишить результати такими, якими вони є зараз, тоді саме "Житлобуд-2" увійде до жіночої Ліги чемпіонів.

Підкреслимо, що до поновлення чемпіонату готуються шість із десяти команд: "Житлобуд-1", "Восход", "Ятрань", "Маріуполь", "Пантери" та лідер сезону "Житлобуд-2". Клуб не йде на конфлікт та говорить про бажання дограти чемпіонат.

Чотири клуби не готові продовжити чемпіонат: "Ладомир", "Родина", "Єдність", "ЕМС-Поділля".

Думка УАФ

Відділ жіночого футболу попросив клуби надіслати листи-гарантії про готовність дограти чемпіонат. "Житлобуд-1" та "Житлобуд-2" готові зробити такі листи та заявили про це публічно.