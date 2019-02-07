Скандал Алієвих: суд виніс рішення у справі екс-подружжя

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Олександр Алієв з колишньою дружиною Тетяною
Олександр Алієв з колишньою дружиною Тетяною / Фото з відкритих джерел

Колишній футболіст "Динамо" Олександр Алієв потрапив у неприємну ситуацію. Проти колишнього футболіста київського Динамо та збірної України було відкрито 5 кримінальних проваджень за побиття своєї дружини.

Раніше Спорт 24 писав, що у мережу потрапило відео, на якому подружжя скандалить і Алієв завдає колишній дружині кілька ударів в присутності малолітніх дітей.

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7 лютого відбувся судове засідання у справі скандального екс-подружжя Алієвих. У підсумку, суд не став забороняти Олександру Алієву спілкуватися з колишньою дружиною Тетяною та їхніми спільними дітьми, повідомляє ТСН.

А тепер Олександр та Тетяна взагалі готуються жити разом. Два дні Алієви з'ясовували, хто з них винен у суперечках. Умови мирової екс-подружжя доручить скласти адвокатам.

"Нам потрібно поговорити з Сашою на одинці, без камер. Я готова йти на примирення. Він хоче від мене письмових заяв, що я не хочу його провокувати. Теж саме я хочу і від нього бачити, щоб мої діти жили у спокійній обстановці", – прокоментувала рішення суду Тетяна Алієва.

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"Я сюди приходив не за виграшем, вигравати потрібно на футбольному полі. Нехай піде полікується, нехай походить до психолога, діти повинні бачити батьків. Ось і все. Для мене це головне", – заявив екс-футболіст збірної України Олександр Алієв.

До слова, у 2016 році в мережі з’явилось відео, на якому Алієв б’є свою дружину Тетяну, після цього пара розлучилась. Наразі борг Алієва за аліменти становить 190 тисяч гривень.

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Теги: Футбол Спорт
Джерело: 24 Канал
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