Скандал із Зозулею в Іспанії: апеляцію "Райо" відхилили, матч дограють за порожніх трибун

Апеляційний комітет Федерації футболу Іспанії залишив у силі покарання клубу "Райо Вальєкано" за образи на адресу українця Романа Зозулі. Рішення вступило в силу.

Футбольний клуб "Райо" отримав штраф у розмірі 18 тисяч євро. Також клуб зобов'язаний закрити частину трибун на два найближчі домашні матчі.

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Наступні домашні матчі "Райо" проведе проти "Ов'єдо" Андрія Луніна та "Уески".

Також матч 20-го туру Сегунди проти "Альбасете", який було зупинено через образи на адресу Зозулі, дограють за порожніх трибунах.

Про це повідомляє сайт Федерації футболу Іспанії, на якому опубліковане повне рішення щодо покарання "Райо".

Що відомо про скандал із Зозулею?

15 грудня 2019 року матч другої за значущістю ліги Іспанії між "Райо Вальєкано" та "Альбасете" зупинили після першого тайму .

Гравці команди-гостей відмовилися виходити на гру через образливі вигуки на адресу українця Романа Зозулі. Фанати "Райо" весь матч називали його нацистом.

Після цього "Райо Вальєкано" покарали закриттям трибун та штрафом, однак Апеляційний комітет Іспанської федерації футболу призупинив рішення Федерації футболу Іспанії про покарання "Райо".

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Чому фанати "Райо Вальєкано" ображали Зозулю?