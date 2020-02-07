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Скандал із Зозулею в Іспанії: апеляцію "Райо" відхилили, матч дограють за порожніх трибун

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Роман Зозуля / transfermarkt.de

Апеляційний комітет Федерації футболу Іспанії залишив у силі покарання клубу "Райо Вальєкано" за образи на адресу українця Романа Зозулі. Рішення вступило в силу.

Футбольний клуб "Райо" отримав штраф у розмірі 18 тисяч євро. Також клуб зобов'язаний закрити частину трибун на два найближчі домашні матчі.

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Наступні домашні матчі "Райо" проведе проти "Ов'єдо" Андрія Луніна та "Уески".

Також матч 20-го туру Сегунди проти "Альбасете", який було зупинено через образи на адресу Зозулі, дограють за порожніх трибунах.

Про це повідомляє сайт Федерації футболу Іспанії, на якому опубліковане повне рішення щодо покарання "Райо".

Що відомо про скандал із Зозулею?

15 грудня 2019 року матч другої за значущістю ліги Іспанії між "Райо Вальєкано" та "Альбасете" зупинили після першого тайму.

Гравці команди-гостей відмовилися виходити на гру через образливі вигуки на адресу українця Романа Зозулі. Фанати "Райо" весь матч називали його нацистом.

Після цього "Райо Вальєкано" покарали закриттям трибун та штрафом, однак Апеляційний комітет Іспанської федерації футболу призупинив рішення Федерації футболу Іспанії про покарання "Райо".

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Чому фанати "Райо Вальєкано" ображали Зозулю?

  • 1 лютого 2017 року було оголошено, що Зозуля переходить у "Райо Вальєкано" на правах оренди. Перехід супроводжувався масовими протестами фанатів.
  • Вони звинувачували Романа у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. Як приклад наводили його слова підтримки українській армії у війні на Донбасі.
  • Самі ж фанати "Райо" належать до ультралівих організацій, частина з них воювала на стороні окупантів на Донбасі. Тож вони використовували проросійські ярлики, називаючи Романа Зозулю "неонацистом". Перехід гравця у "Райо" було зірвано.
  • Зважаючи, що трансферне вікно вже було закрито, ФІФА, як виняток, дозволила йому перейти в будь-який інший клуб, який грає за системою "весна-осінь". Влітку 2017 року Роман Зозуля перейшов до "Альбасете", за який виступає досі.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Роман Зозуля Скандал з Романом Зозулею
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