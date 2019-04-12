Скандал навколо ФК "Суми": клуб заперечує позбавлення професійного статусу та готується до матчу

Футбольний клуб "Суми" позбавили статусу професійного. Таке рішення прийняв контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України. Однак у самому клубі заявляють, що їх не позбавляли цього статусу, і команда готується до наступного матчу.

На сайті Федерації футболу України було опубліковано інформацію, що "згідно з рішенням КДК ПФК "Суми" за маніпулювання результатами матчів позбавлений професіонального статусу. Команди клубу будуть виключені з усіх змагань, у яких беруть участь".

Також повідомлялося, що довічну дискваліфікацію отримали три гравці клубу – Єгор Луговий, Тарас Дурай та Сергій Гаращенков. Назавжди відсторонили від футболу і колишнього президента клубу Ростислава Козара.

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Однак у "Сумах" на офіційному сайті заперечили цю інформацію.

"ПФК "Суми" не отримував жодного рішення КДК ФФУ, мало того не було жодного повідомлення про розгляд даного питання та запрошення представників клубу на засідання. ПФК "Суми" не отримував жодного рішення Ради ліг, органу який уповноважений на прийняття рішення стосовно позбавлення професійного статусу клуба. ПФК "Суми" не використовував свого права на апеляційне оскарження рішення, оскільки його не отримував", – йдеться в повідомленні клубу.

При цьому у клубі заявили, що вони не можуть коментувати ситуацію про дискваліфікованих осіб, "оскільки жоден із них не має трудових відносин з нашою командою". Попри те, що Єгор Луговий, Тарас Дурай та Сергій Гаращенков є гравцями клубу.

При цьому на facebook-сторінці клубу є інформація про те, що клуб позбавлений статусу професійного.

Також інформацію про те, що у клубі знали про засідання КДК, де буде розглядатися питання про позбавлення "Сум" статусу професійного, підтвердив і головний тренер команди Олег Лутков. Про це він заявив у коментарі Sport Arena.

"Рівно о 14:00, коли виходили на тренування, керівництво повідомило про рішення КДК ФФУ. Реакція звичайна, ми були готові до подібного. Все ж готуємося до наступного матчу, провели тренування, на нас чекає теоретичне заняття, [у п'ятницю, 12 квітня, – прим. авт.] вирушаємо на гру в Дніпро", – заявив Олег Лутков.

На сайті Професійної футбольної ліги інформації про те, що матч між "Дніпро-1" та "Суми" не відбудеться немає. Гра запланована на п'ятницю, 12 квітня. Початок зустрічі о 18:00.