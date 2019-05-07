Скандал Петряка в Угорщині: з'явилися нові подробиці

Скандальна історія довкола українського півзахисника "Ференцвароша" Івана Петряк отримала продовження.

Український журналіст Ігор Циганик розповів нові деталі скандальної зміни клубу українського гравця в Угорщині.

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За інформацією Циганика, на представників Івана Петряка вийшли з "МОЛ Віді" і зробили гравцю пропозицію, що готові його викупити в "Шахтаря". І Петряк, і його представники звернулися до "Ференцвароша", пояснивши, що в гравця є запрошення.

Сторона Петряка начебто пояснила керівництву "Ференцварошу", що футболіст хоче залишитися у клубі. Водночас "Ференцварош" дуже довго намагався знизити ціну на гравця, ведучи переговори з "Шахтарем".

Як сказав Циганик, "Ференцварош", знаючи, що в Петряка є запрошення, намагався переконати гравця і "Шахтар", щоб Петряк залишився у клубі. Однак у "МОЛ Віді" встановили дедлайн для українця. "Ференцварош" до цього часу домовитися з футболістом не встиг, хоча Іван чекав до останнього.

Нещодавно стало відомо, що Іван Петряк наступний сезон проведе у стані головного конкурента "Ференцвароша" – "МОЛ Віді". Агент футболіста заявив, що клуб не доклав зусиль, аби викупити гравця у "Шахтаря".

У "Ференцвароші" Петряк нинішній сезон проводив на правах оренди з "Шахтаря". За цей час хавбек встиг стати одним з лідерів команди, провівши 28 матчів і забивши 6 голів в чемпіонаті Угорщини.

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