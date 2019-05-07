Скандал Петряка в Угорщині: з'явилися нові подробиці

455 Читать новость на русском
Іван Петряк
Іван Петряк / twitter.com

Скандальна історія довкола українського півзахисника "Ференцвароша" Івана Петряк отримала продовження.

Український журналіст Ігор Циганик розповів нові деталі скандальної зміни клубу українського гравця в Угорщині.

Читайте також: На перегляд у "Динамо" прибув російський футболіст

За інформацією Циганика, на представників Івана Петряка вийшли з "МОЛ Віді" і зробили гравцю пропозицію, що готові його викупити в "Шахтаря". І Петряк, і його представники звернулися до "Ференцвароша", пояснивши, що в гравця є запрошення.

Сторона Петряка начебто пояснила керівництву "Ференцварошу", що футболіст хоче залишитися у клубі. Водночас "Ференцварош" дуже довго намагався знизити ціну на гравця, ведучи переговори з "Шахтарем".

Як сказав Циганик, "Ференцварош", знаючи, що в Петряка є запрошення, намагався переконати гравця і "Шахтар", щоб Петряк залишився у клубі. Однак у "МОЛ Віді" встановили дедлайн для українця. "Ференцварош" до цього часу домовитися з футболістом не встиг, хоча Іван чекав до останнього.

Нещодавно стало відомо, що Іван Петряк наступний сезон проведе у стані головного конкурента "Ференцвароша" – "МОЛ Віді". Агент футболіста заявив, що клуб не доклав зусиль, аби викупити гравця у "Шахтаря". 

У "Ференцвароші" Петряк нинішній сезон проводив на правах оренди з "Шахтаря". За цей час хавбек встиг стати одним з лідерів команди, провівши 28 матчів і забивши 6 голів в чемпіонаті Угорщини.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Нові прогнози букмекерів на Євробачення-2019: кому пророкують перемогу
сьогодні
12467
Теги: Спорт Футбол Іван Петряк Новини Спорту
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто з відомих спортсменів відвідав Met Gala: фото незвичних костюмів
сьогодні 18:08 Хто з відомих спортсменів відвідав Met Gala: фото незвичних костюмів
74
На перегляд у "Динамо" прибув російський футболіст
сьогодні 15:45 На перегляд у "Динамо" прибув російський футболіст
683
День в історії – 10 років фразі "Де Динамо, де?" після півфіналу Кубка УЄФА "Шахтар" – "Динамо"
сьогодні 14:47 День в історії – 10 років фразі "Де Динамо, де?" після півфіналу Кубка УЄФА "Шахтар" – "Динамо"
174
"Мілан" переміг "Болонью" у напруженому матчі з трьома вилученнями: відео
сьогодні 13:11 "Мілан" переміг "Болонью" у напруженому матчі з трьома вилученнями: відео
172
Український боксер Віктор Постол вимагає бій за титул чемпіона WBC, його суперник не проти
сьогодні 11:50 Український боксер Віктор Постол вимагає бій за титул чемпіона WBC, його суперник не проти
289
Новини
Більше новин
Залиште відгук