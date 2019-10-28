Скандал у Росії: зірка збірної з хокею та Putin Team Малкін має американське громадянство

У Росії розгорівся скандал навколо хокеїста збірною та команди НХЛ "Пітсбург Пінгвінз" Євгена Малкіна. Виявилося, що у нього американське громадянство.

Про американське громадянство Малкіна стало відомо під час розслідування журналістів щодо діяльності блокчейн-стартапу, куди вклав гроші хокеїст. Окрім того, він став обличчям цієї компанії, відтак багато хто вклав гроші в цей проєкт. Та як пише sports.ru, проєкт Mark.Space зазнав краху, компанія не виплатила зарплату розробникам. Також невідомо, куди поділися 10 мільйонів доларів, які зібрали як інвестиції в проєкт.

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А вже під час розслідування юрист Дмитро Мачихін, який і допомагав Євгену Малкіну, заявив, що у хокеїста є американське громадянство. Особливої пікантності цій ситуації додає те, що Малкін входить у так звану Putin Team, яку створили для підтримки президента Росії Володимира Путіна.

Та американське громадянство – не найбільша проблема Малкіна. Його можуть притягнути до відповідальності через ситуацію з проєктом Mark.Space.