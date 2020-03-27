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Скандал в українському футболі: букмекери приймали ставки на фейковий матч

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Поки в українському футболі пауза через карантин, на цьому вирішили нажитися шахраї. А постраждали, скоріш за все, букмекерські контори.

Все почалося з того, що у Facebook була створена сторінка FC Berdyansk. Там і було оголошено, що з 25 по 28 березня в Бердянську відбудеться Кубок Азову. А серед учасників команди "Бердянськ", "Лозоватка", "Таврія" та "Мелітопольська черешня".

Вже 25 березня на сторінці були викладені перші протоколи матчів. Згодом виявилося, що деякі букмекери навіть приймали ставки на результати цих матчів.

Та ніяких матчів насправді не було. Викрити обман допоміг тренер "Мелітопольської черешні" Юрій Ярмошенко. Він написав у Facebook, що його команда не грала ніяких матчів. І зараз перебуває на карантині.

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Така ситуація не залишилася без уваги зі сторони контролюючи органів. У комітеті з етики та чесної гри тут вбачають або шахрайство (коли шахраї знають результат такого матчу-примари і самі роблять на нього ставки), або помилки постачальника спортивних даних, пише Sport.ua.

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Ситуація, що склалася можлива через помилки постачальника спортивних даних або в результаті шахрайства, коли шахраї знають результат такого матчу-примари і самі роблять на нього ставки.

Глава комітету з етики та чесної гри УАФ Франческо Баранка повідомив про старт розслідування «дивного» матчу.

"Не можу повірити в те, що вони провернули сьогодні. Поки не знаю, який постачальник даних передав гру в лінію букмекерам. Я миттєво зрозумів, що відбувається щось не те. І ми відразу почали розслідування в УАФ. Ми шоковані. Вони думали, ми не дізнаємося? Я думаю, що у провайдерів спортивних даних будуть величезні проблеми після цього. Це шахрайство торкнулося всіх букмекерів світу", – заявив Франческо Баранка.

На 27 березня в лінії букмекерських контор є ще два потенційних матчі-примари, які нібито повинні відбутися в Бердянську на Кубку Азова: "Бердянськ" повинен зіграти з "Мелітопольською Черешнею", а «Таврія-СКІФ" – з "Лозоваткою". На ці матчі приймають ставки ряд іноземних букмекерських компаній.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол
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