Скандал в українському хокеї: країна може отримати два чемпіонати

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Скандал в українському хокеї: країна може отримати два чемпіонати

Нещодавно в Українській хокейній лізі завершився строк заявочної компанії перед стартом сезону 2019/2020. До участі зголосилося шість команд. Однак свій чемпіонат вирішили організувати і в Федерації хокею України.

На сайті ФХУ вказано, що прийом заявок триватиме до 27 серпня включно. Після цього буде визначена остаточна кількість учасників національної першості та складено офіційний розклад матчів чемпіонату.

"Переможець змагання здобуде право представляти Україну у клубному турнірі Міжнародної федерації хокею – 2021 IIHF CONTINENTAL CUP", – йдеться в повідомленні.

"За три роки успішної роботи Ліги, представники Федерації впевнилися, що все може розвиватись та проводитись без їх участі, однак вирішили нагадати, що вони існують. Саме тому, наш чемпіонат буде проводитися незалежно від позиції ФХУ. Професійні українські клуби будуть брати участь тільки в Українській хокейній лізі. Хто буде грати в чемпіонаті ФХУ – нам невідомо. Федерація має право проводити свій чемпіонат, але хочу нагадати, що в чемпіонаті під керівництвом ФХУ в сезоні 2014/2015 взяли участь всього 4 команди, зіграли його за півтора місяця – разом з плей-офф – всього 32 матчі. В підсумку, через фінансові проблеми чемпіон того сезону київський АТЕК відмовився від участі в єврокубку, а в міжнародних відносинах подібні відмови ведуть до втрати місця на континентальних змаганнях та псують наш імідж", – заявив виконавчий директор УХЛ Олексій Брага.

До слова: Шість клубів зголосилося до участі в Українській хокейній лізі Парі-Матч

За його словами, в Континентальному кубку IIHF 2019/2020 візьме участь чемпіон УХЛ "Донбас". Матчі відбудуться в Броварах у жовтні.

"Вперше з 2013-го року Україна отримала право проведення такої події, і ми віримо в гарний результат нашого представника – донецького "Донбасу". Що до участі чемпіона в континентальному кубку в майбутньому, то Ліга докладе усіх зусиль для участі представника України в європейських змаганнях, за умови наявності у клуба відповідної інфраструктури та складу команди", – запевнив Олексій Брага.

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Теги: Спорт Хокей
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