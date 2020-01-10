Скандал з Ломаченко, старт гандбольного Євро та юнацької Олімпіади й інші новини спорту 9 січня

9 січня подарувало чимало цікавих спортивних подій та новин. Не всі вони були позитивні, як історія з Ломаченком. Але про все це – в огляді Спорт24.

Скандал з Ломаченком

Український боксер Василь Ломаченко поділився у своєму інстаграм відео. Воно на релігійну та військову тематику. От тільки мова йде про війська Росії, а у відео в кінці подяка "вежливым людям". Саме так називали російських військових без розпізнавальних знаків, які захоплювали українські військові об'єкти в Криму та проводили анексію півострова.

Після цього в коментарях до відео Ломаченко піддався шквалу критики. Однак не відреагував на них.

Відкриття гандбольного Євро-2020 та юнацької Олімпіади

9 січня відбулося одразу два урочистих відкриття великих спортивних турнірів. Мова йде про Чемпіонат Європи з гандболу та юнацьких зимових Олімпійських ігор. Все, що варто знати про гандбольне Євро-2020 можна прочитати тут (в тому числі й правила гри та коли грають українці). Про юнацьку Олімпіаду та за кого з українців варто вболівати – у нашому матеріалі.

Біатлон: старт четвертого етапу Кубка світу

9 січня стартував і четвертий етап Кубка світу з біатлону. Він відбувається в німецькому Оберхофі. Стартував жіночою спринтерською гонкою. Її виграла Марте Ольсбу-Рейселанн.

Жодній українській біатлоністці не вдалося чисто подолати два вогневі рубежі. Найкраще виступила Юлія Джима, яка допустила один промах і фінішувала 16-ю. По два промахи допустили Валентина Семеренко та Олена Підгрушна. Вони фінішували на 25 та 36 позиції відповідно. Анастасія Меркушина, яка останні гонки провела на Кубку IBU, не закрила одну мішень на стійці та фінішувала 46-ю. Віта Семеренко також допустилася однієї помилки на стійці та завершила спринт на 52-й сходинці.

Баскетбол: матчі Суперліги та НБА

Відбулися два матчі української Суперліги. У першій грі "Хімік" впевнено переміг "Харківських Соколів" 90:66 (22:20, 22:13, 23:18, 23:15). Натомість "Дніпро" на виїзді здобув важку перемогу над "Одесою" 78:84 (28:23, 20:24, 20:18, 10:19).

Щодо НБА, то в ніч на 10 січня українець Святослав Михайлюк зіграв за "Детройт". За майже 30 хвилин на майданчику наш баскетболіст набрав лише 5 очок, а його команда в овертаймі поступилася "Клівленду" 112:115.

Хокей: 14 шайб в одному матчі

В єдиному матчі УХЛ в цей день було закинуто одразу 14 шайб – "Білий Барс" вдома поступився "Кременчуку" 4:10.

Трансфери українських клубів

Українські клуби продовжують підсилюватися перед початком другої половини сезону. "Олімпік" підписав воротаря Артема Кичака, що вже виступав свого часу за донецьку команду. Натомість "Ворскла" підписала нападника Руслана Степанюка

Гол Соболя

Не перестають дивувати й українці закордоном. Захисник Едуард Соболь відзначився неймовірним голом за бельгійський "Брюгге" у товариському матчі проти ПСВ. Його гол допоміг команді перемогти 2:1.

Ексклюзиви

На сайті Спорт24 вийшло одразу два інтерв'ю. Перша – з бронзовим призером Олімпіади-2016 Тарасом Міщуком. Друге – з тріатлоністкою Юлією Єлістратовою. В ньому вона, до речі, розповіла, чому її називають "Залізною Дюймовочкою"