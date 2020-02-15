Скандал з "Манчестер Сіті": клуб можуть перевести у четвертий дивізіон Англії

Англійський футбольний клуб "Манчестер Сіті" може бути позбавлений очок в турнірній таблиці АПЛ і навіть знижений в класі.

За інформацією Daily Star, після відсторонення від єврокубків англійський клуб також отримає покарання від АПЛ, оскільки порушення фінансового фейр-плей також ведуть за собою не тільки покарання від УЄФА, а й від національної ліги.

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Як повідомляє ресурс, покарання може коливатися від зняття очок в АПЛ до перекладу в четвертий дивізіон чемпіонату Англії – Лігу 2.

Зараз "Манчестер Сіті" посідає другу сходинку в турнірній таблиці внутрішньої першості. Після 25 турів в активі підопічних Хосепа Гвардіоли 51 очко. Відставання від першого "Ліверпуля" складає 22 бали.

У чому винний "Манчестер Сіті"?

У травні минулого року Слідча палата органу УЄФА з фінансового контролю за клубами заявила про недотримання "містянами" правил реєстрації футболістів і принципів фінансового фейр-плей.

Підставою для розслідування УЄФА стали матеріали Football Leaks, який в кінці 2018 року опублікував секретну внутрішню документацію "Ман Сіті", в якій йшлося про махінації, щоб обійти фінансовий фейр-плей.

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Football Leaks привів документи, в яких міститься інформація, зокрема, про те, що "Сіті" з 2012 року працював по "схемі", за допомогою якої керівництво клубу переписувала витрати клубу на аутсорсинг іншим компаніям, приховуючи дані від аудиторів УЄФА.

Всього, за повідомленнями німецького журналу Der Spiegel, "Манчестер Сіті" в 2014 році порушив правила фінансового фейр-плей на 188 мільйонів євро (167 мільйонів фунтів стерлінгів).