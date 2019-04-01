Скандал з натуралізацією Мораеса: з'явилися несподівані подробиці
Історія з начебто неправильною натуралізацією гравця збірної України Жуніора Мораеса отримала несподіване продовження.
Після матчу Португалія – Україна, в якому Жуніор дебютував у футболці "синьо-жовтих", на пошту Федерації футболу господарів прислали анонімний лист з даними по Жуніору Мораесу, повідомляє "Профутбол".
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У листі була повна розкладка щодо можливого порушення статуту ФІФА за статтею натуралізації футболістів.
Пізніше в португальському виданні Mais Futebol з'явилася стаття про можливе порушення ФФУ статуту ФІФА. Потім в УЄФА пішли протести від Федерацій футболу Португалії та Люксембургу щодо участі Мораеса в матчах проти них.
Також відомо, що Федерація футболу України не зв'язувалася з УЄФА щодо натуралізації Жуніора Мораеса.
Водночас Федерація футболу України продовжує вивчати ситуацію з можливим порушенням правил натуралізації півзахисника збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса. Футболіст ймовірно також був натуралізований неправильно.
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ФФУ вже подала запити в екс-клуби Родрігеса, щоб отримати більше інформації. Зараз подавати протест федерація не буде, адже вже пройшов дедлайн.
Однак, якщо ФФУ отримає важливу інформацію по натуралізації футболіста, то передасть її у федерацію футболу Литви – наступного суперника Люксембургу.
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