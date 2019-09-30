Скандал з професійним боксом в Україні: федерація намагається ліквідувати, боксери – проти

В Україні неочікувано розгорівся скандал у боксі. Федерація боксу України вимагає ліквідувати "професійний бокс" як окремий вид спорту. Боксери, які зробили собі професійну кар'єру, виступають проти

Нагадаємо, 19 серпня 2019 року Федерація боксу України (ФБУ) направила офіційний лист за підписом президента ФБУ Володимира Продивуса в Міністерство молоді та спорту України з проханням ліквідувати "професійний бокс" як окремий вид спорту та видалити його з Реєстру визнаних видів спорту в Україні.

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При цьому сам Продивус заявив, що "ніякого скасування або заборони, або знищення професійного боксу в Україні не буде". Однак у його листі йде мова про те, щоб "скасувати вид спорту "професійний бокс", що внесений до Реєстру визнаних видів спорту в Україні".



Лист Федерації боксу України з вимогою скасувати професійний бокс

Сам Продивус своє рішення про це мотивує тим, що "...ми повинні розуміти, скільки часу і ресурсів стоїть за вітчизняним чемпіоном. [...] Промоутери не мають таких колосальних витрат на підготовку боксера топ-рівня. [...] Якщо професійні промоутерські організації отримують боксера, підготовленого державної інфраструктурою та інфраструктурою ФБУ, а сюди варто ще додати й внесок приватних боксерських клубів на самому ранньому етапі, то повинен існувати механізм компенсації цих витрат. Поняття "амортизації спортивної інфраструктури". Якщо промоутерська компанія виховала чемпіона з 6-7 років – питань немає, але коли ви переманює дорослого чемпіона, вихованого державою і ФБУ, це некрасиво і непорядно", – переконаний Продивус.

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Та той же Володимир Кличко вказує на інший факт – професійні спортсмени приносять гроші в бюджет країни. Як приклад наводить рейтинг 2012-2014 років, складених виданням Forbes. Фахівці підрахували сумарний сплачений податок на доходи фізичних осіб за 2012-2014 роки. У першій п'ятірці рейтингу — Володимир і Віталій Клички. Володимир за три роки сплатив до бюджету України 76 мільйонів гривень, а Віталій, який у 2012 провів два бої – 48,7 мільйона гривень. Кличко-молодший поступився тільки Ринату Ахметову (379,8 мільйона гривень) та Борису Колесникову (164,1 мільйона гривень). Віталій пропустив вперед не лише брата і зазначених вище бізнесменів, а й колишнього тренера "Шахтаря" Мірчу Луческу (52 мільйонів гривень).