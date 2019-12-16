Скандал з Романом Зозулею: чому фанати називають його нацистом і до чого тут Росія

В неділю, 15 грудня, матч чемпіонату Іспанії між "Райо Вальєкано" та "Альбасете" не був дограний. Після першого тайму команда гостей відмовилася повертатися на поле. Причиною стали образливі вигуки вболівальників в адресу українця Романа Зозулі. Фанати "Райо" називали його "йо**ним нацистом". Історія цього скандалу – в матеріалі Спорт24.

З чого все почалося

Історія з Романом Зозулею та фанатами "Райо Вальєкано" не є новою. Розпочалася вона ще на початку 2017 року. Тоді українець виступав за "Бетіс". Але стати гравцем основи не зумів, тому його планували віддати в оренду. Новим клубом Зозулі мав стати "Райо Вальєкано" з Мадрида.

Однак фанати "бджіл" (прізвисько клубу) виступили проти цього переходу. Вони влаштували масові протести, прийшли на перше тренування Зозулі в "Райо" з плакатом "Вальєкас – не місце для нацистів". Його вони використовували і під час матчів.



Фанати "Райо" з банером проти Зозулі (фото із соцмереж)

У чому фанати звинувачували Романа Зозулю

Фанати "Райо" закидали Роману Зозулі зв’язки з ультраправими організаціями. Як приклад наводили його слова підтримки українській армії у війні на Донбасі. Тож вони вирішили що він нацист. До нацистських символів вони віднесли й герб України (Зозуля прибув до Іспанії в футболці з великим гербом).

Вони часто використовували його фотографію, де він підтримує українських військових-добровольців та волонтерів.

Cosas de chiquillos pic.twitter.com/kJQpwF5O5A — Sancho Panza (@breadfan33) April 14, 2019

Хоча сам Роман ніколи не приховував своїх поглядів у підтримці української армії.

А до чого тут Росія?

Самі ж фанати "Райо" належать до ультралівих організацій, частина з них воювала на стороні окупантів на Донбасі. Тож вони використовували проросійські ярлики, називаючи Романа Зозулю "неонацистом". Згодом це "підхопили" й фанати інших іспанських клубів, які є прихильниками лівих поглядів.

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На матчах "Райо" неодноразово були вивішені банери проти Романа Зозулі зі звинуваченням його в нацизмі.

Чим це закінчилося

Зозуля так і не зіграв за "Райо Вальєкано" жодного матчу. Керівництво клубу, побоюючись за його життя (а також піддавшись на тиск вболівальників) вирішило не підписувати гравця. Зважаючи, що трансферне вікно вже було закрито, ФІФА, як виняток, дозволила йому перейти в будь-який інший клуб, який грає за системою "весна-осінь". Та лише влітку 2017 року Роман Зозуля перейшов до "Альбасете". За цей клуб він виступає і досі.

Негативний ярлик на українцю

Однак фанати інших команд почали використовувати цей навішений ярлик "нациста" та "фашиста". Робили це вболівальники команд, які дотримуються лівих поглядів. Це робили фанати "Луго", які викрикували "Zozulia muerte!", що в перекладі з іспанської означає "Зозуля помри".

А коли з'явилася інформацію. що Зозуля може перейти в "Ов'єдо", то вболівальники цієї команди теж виступили із заявою проти такого трансферу

Неочікуване продовження історії – звинувачення в расизмі від іспанського політика

Час від часу фанати команд-суперниць "Альбасете" використовували цей ярлик "нацист", щоб образити Зозулю під час матчів. Однак це мало доволі локальне значення.

Аж поки у квітні 2019 року іспанський політик Пабло Іглесіас (представник лівих поглядів та лідер коаліції "Об'єднаний Подемос") в інтерв’ю виданню Marca не лише назвав Зозулю нацистом, але ще й расистом.

"Чи було б прийнятним для Німеччини найняти гравця, який зробив нацистський салют або носить татуювання у вигляді свастики? У випадку Зозулі, ми не говоримо про футболіста з яким-небудь ідеологічним поглядом, який у нього є право мати та захищати. Ми говоримо про неонациста. Ми говоримо про расизм. Те, що завдає великої шкоди футболу. Ось чому я вважаю, що шанувальники "Райо" надали приклад демократичної прихильності", – заявив Пабло Іглесіас.

В "Альбасете", за який виступає Роман Зозуля, одразу ж виступили із заявою, в якій засудили слова Пабло Іглесіаса.

Рада директорів і вся родина, що входить до складу "Альбасете", хоче висловити свою одностайну підтримку Роману Зозулі. Його поведінка в ці двадцять місяців як член Клубу була справжнім прикладом для всіх. Як у роздягальні, так і у підтримці соціальних проєктів, які просуває "Фундація Альбасете Баломпіє" з метою створення більш справедливого та рівноправного суспільства через спорт,

– йдеться в заяві клубу.

Не залишив без уваги скандал і мер Альбасете Мануель Серрано, який теж висловив підтримку Роману Зозулі.

"Хочу висловити свою підтримку клубу, нашому гравцеві та фанатам, які завжди були прикладом толерантності, зразкової поведінки та демократії. Пабло Іглесіас, у неділю ми збираємося присвятити тобі гол, і Роман Зозуля допоможе нам пробитись у Прімеру", – написав мер Альбасете Мануель Серрано у своєму Twitter.

Todo mi apoyo al @AlbaceteBPSAD, a nuestro jugador, a la plantilla y a toda la afición que siempre da ejemplo de convivencia, tolerancia, comportamiento y democracia. @Pablo_Iglesias_ ‘CAMPEÓN’ el domingo te vamos a dedicar un gol y Román Zozulia el del ascenso del Alba a Primera https://t.co/Ops8DCf4OE — Manuel Serrano (@Selopezmanuel) April 11, 2019

Сам Роман Зозуля тоді ж заявив, що буде звертатися до адвокатів. При цьому відповідачем мали виступити і фанати "Райо Вальєкано", які перші розпочали хвилю образ на адресу українця.

"Це не медіа, а окремі особи. Ультрас "Райо Вальєкано" з передмістя Мадриду. У принципі, у них така позиція, що я нацист та фашист. І от недавно іспанським політик заявив, що я і расист. Ситуація була тихою, і от знову. Я вже не звертаю увагу. Всі прекрасно знають, що це неправда. Скоріш за все, буду наймати адвокатів, щоб з ними розбиратися. Це все брехня", – заявив тоді Роман Зозуля.

Проблеми через звинувачення

Влітку 2019 року Роман Зозуля міг покинути "Альбасете". В нього закінчився контракт з клубом, і він міг перейти в іншу команду. Але через негативний "шлейф" зі звинуваченнями у нацизмі та фашизмі, українець так нікуди й не перейшов. Тож він залишився в "Альбасете", де його дуже люблять фанати.

Новий скандал з Зозулею та фанатами "Райо" – матч перервали через образи

Черговий раз образи в адрес Зозулі почали лунати 15 грудня 2019 року. В цей день "Альбасете" грав на виїзді проти "Райо Вальєкано". Фанати весь перший тайм кричали "Zozulia puta nazi" (Зозуля йо**ний нацист). Арбітр матчу двічі зупиняв гру через це. А в перерві гравці "Альбасете" відмовилися виходити на другий тайм. Матч так і не дограли.

Відеоогляд матчу Райо Вальєкано – Альбасете

Керівництво чемпіонату Іспанії виступило в підтримку рішення арбітра.

"ЛаЛіга висловлює свою згоду з рішенням Жозе Антоніо Лопеса Тока, арбітра матчу між "Райо Вальєкано" та "Альбасете" щодо зупинки матчу через серйозні образи та погрози протягом першого тайму проти Романа Зозулі, гравця гостей, та на прохання двох команд на стадіоні у Валлекасі. У ЛаЛізі ми продовжуємо працювати над викоріненням насильства, расизму та ксенофобії на етапах іспанського професійного футболу", – йдеться в заяві.

Як покарають фанатів "Райо" та клуб – поки невідомо.

Як на скандал відреагували в Україні

За українця вже вступилися спортивні журналісти, президент Української асоціації футболу та Міністерство закордонних справ України.

Dear journalists and others interested. I can easily explain and prove that Roman #Zozulya is not nazi even affectedly called so by Rayo fans.



Periodistas y otras personas interesadas. Puedo demostrar que Roman Zozulya no es nazi. Esto es falso creado por los fanáticos de Rayo. — Вадим Скічко (@VadymSkichko) December 15, 2019

"Ганебні образи з боку так званих вболівальників є не лише надуманими та безпідставними, а й співзвучними зі штампами російської пропаганди. Любити свою країну та перейматися її долею – природна риса свідомого громадянина в цивілізованому світі", – йдеться у коментарі речниці МЗС України Катерини Зеленко.

Сам Зозуля теж не промовчав. Його коментар цій події був доволі іронічний.

"Вони мене ображають не через те. що я нацист. Вони мене ображають, бо я приймаю душ кожного дня і вмію читати. А в цьому районі мізерних людей такі речі погано сприймаються", – заявив Зозуля.