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Скандал з Романом Зозулею: нові скандування проти українця зафіксовані на двох матчах Ла Ліги

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Роман Зозуля / ФК "Альбасете"

На двох матчах вищого дивізіону чемпіонату Іспанії з футболу зафіксували нові образливі скандування на адресу українського нападника "Альбасете" Романа Зозулі, який виступає дивізіоном нижче – в Сегунді.

Професійна футбольна ліга (LFP) Іспанії направила Королівській федерації футболу (RFEF) дві скарги за підсумками звітів фіксації образливих вигуків на адресу українського легіонера "Альбасете" Романа Зозулі.

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Обидва випадки зафіксовані не на матчах "Альбасете", а в іграх за участю команди Ла Ліги – "Реал Сосьєдад". Перший випадок цькування зафіксовано ще 22 грудня в грі "Осасуна" – "Реал Сосьєдад".

Як повідомляє Еl Digital de Albacete, "на 6-й хвилині матчу близько 400 уболівальників, які перебували в південному ярусі стадіону, співали хором 10 секунд:" Ви – нацисти, Зозуля – ваш нацист". З такою кричалкою погодилися далеко не всі на стадіоні. "Її освистали інші місцеві вболівальники з інших секторів стадіону, вона припинилася і більше не повторювалася до кінця гри".

Другий випадок, повідомляє інше видання Сope.es, зафіксований в матчі 5 січня "Реал Сосьєдад" – "Вільярреал". Тоді Зозулю обзивали нацистом близько 800 уболівальників.

Жоден з матчів, на відміну від гри "Райо Вальєкано" – "Альбасете", припинений не був. Також за цькування Романа Зозулі клуб "Райо Вальєкано" був тимчасово пробачений і до сих пір не був гідно покараний.

Що відомо про скандал?
15 грудня матч "Райо Вальєкано" – "Альбасете" зупинили після першого тайму. Гравці команди-гостей відмовилися виходити на гру через образливі вигуки в бік українця Романа Зозулі. Фанати "Райо" весь матч називали його нацистом.

Після цього "Райо Вальєкано" оштрафували на 18 тисяч євро. Також у Федерації футболу Іспанії постановили, що матч повинні дограти без глядачів, а два наступні домашні матчі "Райо Вальєкано" проведе з частково закритими трибунами.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Роман Зозуля Скандал з Романом Зозулею
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