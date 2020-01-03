Скандал з Романом Зозулею: суд призупинив покарання для "Райо Вальєкано"

Апеляційний комітет Іспанської федерації футболу тимчасово призупинив покарання, яке наклали на "Райо Вальєкано" через образи в бік українського нападника Романа Зозулі.

Нагадаємо, 15 грудня матч "Райо Вальєкано" – "Альбасете" зупинили після першого тайму. Гравці команди-гостей відмовилися виходити на гру через образливі вигуки в бік українця Романа Зозулі. Фанати "Райо" весь матч називали його нацистом.

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Після цього "Райо Вальєкано" оштрафували на 18 тисяч євро. Також у Федерації футболу Іспанії постановили, що матч повинні дограти без глядачів, а два наступні домашні матчі "Райо Вальєкано" проведе з частково закритими трибунами.

Однак Апеляційний комітет Іспанської федерації футболу визначив, що "Райо Вальєкано" не мав достатнього часу для подання апеляції. Адже команда могла оскаржити рішення до 14 січня, а наступний домашній матч, який мав би відбутися з частково закритими трибунами – вже 5 січня. Тож він тимчасово призупинив рішення Федерації футболу Іспанії про покарання, пише видання Marca.