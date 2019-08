Скандали в УПЛ – погрози "Динамо" через телепул, "Шахтар" проти титульного спонсора

Новий сезон УПЛ лише стартував. А жоден тур не відбувається без скандалу. Хоча деякі не прив’язані саме до футбольних матчів. Але можуть вплинути на футбол в Україні загалом.

"Динамо" та чотирьом клубам погрожують через телепул

Один з найбільших скандалів на початку сезону – ситуація з єдиним телепулом. З цього сезону було домовлено, що команди мали передати права на показ матчів УПЛ, а вона вже продати його телеканалам. І клуби на зібрані 18 липня проголосували за це рішення. Голосів "За" було вісім, що становить 2/3 від усіх учасників УПЛ. Цього виявилося достатньо, щоб заявити про створення єдиного телепулу. Проти проголосували "Динамо", "Зоря", "Дніпро-1" та "Десна".

До слова: Де дивитися футбол в Україні в новому сезоні: всі платформи

26-го липня телеканали "Футбол 1/2" та Українська прем'єр-ліга досягли угоди про передачу медіа-прав на трансляції всіх матчів УПЛ. Таким чином, телеканали "Футбол 1/2" набули статусу офіційного телетранслятора української Прем'єр-ліги. Вони отримали ексклюзивні права на трансляції всіх матчів УПЛ терміном на три сезони – 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

Однак згодом свій голос "за" відкликали "Карпати". Легітимність створення єдиного телепулу була поставлена під сумнів. Однак в УПЛ вважають, що п’ять клубів ("Динамо", "Зоря", "Дніпро-1", Карпати" та "Десна") діють незаконно. І якщо спочатку президент УПЛ Томас Грімм заявляв, що шукатиме шляхи, як з ними домовитися, то тепер змінив свою риторику. І навіть готовий судитися з ними в Спортивному арбітражному суді в Лозанні. І його не лякає той факт, що в такому випадку ці п’ять клубів можуть покинути УПЛ.

Що очікує УПЛ в такому випадку, і як до цього поставляться в УЄФА – поки невідомо. Але нічого доброго.

"Шахтар", "Львів" та "Маріуполь" ігнорують титульного спонсора УПЛ

Свій демарш влаштував й інший гранд українського футболу – "Шахтар". І не один. Разом з ним "Маріуполь" та "Львів". При цьому у випадку азовської та львівської команд ще більш дивний. А все через титульного спонсора УПЛ – букмекерську контору Favbet. Тепер і чемпіонат України з футболу називається Favbet Ліга. Відтак всі команди мають на рукавах носити новий логотип. І дев'ять з дванадцяти команд так і зробили. Натомість "Шахтар", "Львів" та "Маріуполь" вийшли на матчі чемпіонату зі старим логотипом, що є порушенням.

За даним журналістів, "Шахтар" не надто задоволений новим титульним спонсором УПЛ, адже у команди є свій титульний спонсор PariMatch, який є конкурентом Favbet.

Читайте також: Скільки зароблять футбольні клуби завдяки новому спонсору УПЛ

За "Шахтар" заступився президент УПЛ Томас Грімм. Він заявив, що "гірники" гратимуть зі спеціальним шевронами – чемпіонськими.

"Щодо "Шахтаря", то з наступного туру вони будуть з новими шевронами. Але вони будуть іншими, ніж в інших клубів, не такі як зараз з Favbet – спеціальними чемпіонськими", – запевнив Томас Грімм.

Натомість ще більш дивною є ситуація з "Маріуполем". Адже їх титульний спонсор – букмекерська компанія Favorit, якій і належить Favbet. Хоча згодом у клубі пояснили причину цього.

"Зради тут немає. Все банально і просто – нашивки просто не встигли перешити, враховуючи що з вівторка команда перебувала в Одесі. Як не дивно, форма подорожує разом з командою. Ось і вся сенсація", – повідомили у клубі.

Чому на такий крок пішли в ФК "Львів" – поки невідомо. Цілком ймовірно, що вони зіграли у формі, яка була підготовлена ще коли був попередній логотип УПЛ.

Епік-фейл туру №1: "Карпати" крутять російського виконавця Тіматі перед матчем

Неприємний інцидент трапився перед початком домашнього матчу львівських "Карпат". На стадіоні включили пісню російського виконавця Тіматі та Dj Smash Moscow Never Sleeps, у яких є слова "Я люблю тебя, Москва, люблю тебя".

Цей інцидент помітив редактор видання Tribuna Олег Щербаков, який і записав звучання цієї пісні на стадіоні.

Варто нагадати, що сам Тіматі є великим прихильником президента Росії Володимира Путіна та його окупаційної політики. А також лідера Чечні Рамзана Кадирова. Свого часу українські футболісти потрапили у скандал через лайки під постами цього російського виконавця.

На це повідомлення одразу відреагував виконавчий директор "Карпат" Ростислав Ящишин.

"Насамперед, звичайно, треба вибачитися. А потім знайти, хто це зробив. Така лажа не має пройти безнаказано", – пообіцяв Ростислав Ящишин.

Епік-фейл туру №2: невдалий коментар "Шахтаря" під постом Жерсона Родрігеша

Люксембурзький нападник "Динамо" Жерсон Родрігеш забив дебютний гол за киян. При цьому зробив він це у ворота "Шахтаря". Цей гол гравець присвятив своїй мамі, яка померла в травні цього року.

До слова: Сутичка гравців "Динамо" та "Шахтаря" після матчу

Фото з матчу з присвятою Жерсон Родрігеш опублікував в себе в Instagram з підписом "Mama love you, miss you". Саме під цим постом і з’явився коментар від офіційної сторінки "Шахтаря" "You choose wrong team" зі смайликами. Правда згодом цей коментар прибрали та вибачилися за нього.