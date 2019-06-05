Спортсмени та зґвалтування: найгучніші скандали за всю історію

Нещодавно світ сколихнула новина, що футболіста Неймара підозрюють у зґвалтуванні. Через це він може пропустити навіть Копа Амеріка 2019. А вже після цього з’явилася інформація, що справа про зґвалтування, де обвинуваченим виступив Кріштіану Роналду – закрили. Спорт 24 зібрав усі відомі історії, де спортсмени виступали у ролі звинувачених. І коли такі випадки замовчувалися.

Справа Роналду

Історія з Роналду починається ще у 2009 році. Саме тоді, за словами американки Кетрін Майорги, її зґвалтував футболіст. Сталося це в Лас-Вегасі у пентхаусі одного з готелів. При цьому розповіла вона цю історію навесні 2017 року німецькому виданню Der Spiegel. За її словами, Роналду ще у 2010 році заплатив 375 тисяч доларів за мовчання та врегулювання конфлікту, про що сторони уклали відповідний договір.

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Причиною для нового позову у 2018 році стало те, що адвокат Майорги заявив, що договір не є дійсним. Сам Роналду усі звинувачення відкидав та називав їх фейком.

Роналду та Майорга на вечірці у 2009 році

Такий перебіг справи вплинув не тільки на Роналду, але й на "Ювентус", куди португалець перейшов у 2018 році. Акції клубу впали на 15%. А клуб відмовився від участі в турнірі у США через можливість арешту Роналду американськими правоохоронцями.

Та 5 червня 2019 року стало відомо, що суд Лас-Вегаса закрив цю справу. Причина – поки невідома. Сторони могли знову домовитися.

Справа Неймара

Звинуватили у зґвалтуванні й футболіста Неймара. Все трапилося 15 травня в Парижі. За даними ЗМІ, Неймар познайомився з дівчиною через Instagram. Після чого через свого друга зробив їй необхідні документи, щоб вона могла прилетіти до нього в Париж. 15 травня, коли вона перебувала у паризькому готелі Sofitel Paris Arc de Triomphe, ввечері до неї прийшов Неймар. Він був п'яним. Після обміну ласками, футболіст проявив агресію та заволодів жінкою силою. Після цього жінка повернулася до Бразилії 17 травня. Але через страх та потрясіння не звернулася одразу до поліції. Та згодом зробила це.

Неймар не став заперечувати сексуального контакту з жінкою. Але відкинув версію про зґвалтування. При цьому він опублікував інтимні фото дівчини, які вона йому надсилала.

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А згодом стало відомо, що дівчина не переконана у зґвалтуванні. Вона підтвердила, що "сексуальні відносини з Неймаром були за обопільною згодою, але під час процесу він виявив жорстокість і бив її". На її думку, за це він повинен нести цивільну і кримінальну відповідальність, оскільки це фізичне насильство.

Справу поки розслідує поліція.

Справа МакГрегора

Конор МакГрегор пережив не найкращий початок 2019 року. 26 березня боєць змішаних єдиноборств вирішив закінчити кар’єру (але згодом поновив її). А після цього стало відомо про його звинувачення у зґвалтуванні, яке сталося ще у грудні 2018 року.

Про інцидент було відомо майже відразу, проте, ірландські ЗМІ за законом не мають права розголошувати імена підозрюваних в подібних злочинах, поки не мають судового вироку.

Жінка заявила у поліцію, що МакГрегор здійснив над нею сексуальне насильство. Інцидент стався в дублінському готелі "Бікон". МакГрегор час від часу заїжджає в цей готель і винаймає там весь верхній поверх. Останній візит Конора в "Бікон" припав якраз на грудень 2018-го.

МакГрегор та його ймовірна жертва в дублінському готелі "Бікон"

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У січні МакГрегора затримали та допитали. Офіційно звинувачення йому не висували. Рішення у цій справі поки немає.

Справа Порзінгіса

Звинуватили у зґвалтуванні й латвійського баскетболіста Крістапса Порзінгіса. Справу проти нього веде поліція Нью-Йорка.

За версією дівчини, яка висунула звинувачення, Порзінгіс зґвалтував її 7 лютого 2018 року, після матчу між "Нью-Йорком" та "Мілуокі", в якому він пошкодив передню хрестоподібну зв'язку. Порзінгіс відіграв в тому матчі 11 хвилин через травму, а після повернувся у свою квартиру і відвідав жінку, яка живе з ним по сусідству. Приблизно о другій годині ночі він запросив її до себе, де і зґвалтував. Хоча сам баскетболіст переконує, що перебував у себе у квартирі з друзями, серед яких був і лікар "Нью-Йорка".

При цьому відомо про це стало лише через рік – у березні 2019 року. На питання, чому обвинувачення не були висунуті раніше, жінка відповіла слідству, що Порзінгіс запропонував їй 68 тисяч доларів на навчання її брата в коледжі, але пізніше сам відмовився виплачувати цю суму.

Порзінгіс у лютому 2019 року перейшов з "Нью-Йорка" у "Даллас". Але й досі не грає через травму. Справа поки не отримала свого офіційного завершення.

Історія з Кобе Браянтом та Майком Тайсоном

Та вище описані історії – не такі давні. А є й ті, які вплинули як на спортсменів, так і на цілі команди чи види спорту. Найбільш відомі з них – звинувачення баскетболіста Кобе Браянта та боксера Майка Тайсона.

У 2003 році Кобе Брайнта звинувати у зґвалтуванні. Інцидент трапився 30 червня у містечку Ігл Каунті, що у штаті Колорадо. Звинувачення висунула 19-річна покоївка готелю Кателін Фабер, де зупинився баскетболіст. Додатковою особливістю було те, що у цьому штаті одні з найсуворіших покарань для гвалтівників. У тому числі довічне ув’язнення. Браянту загрожувало 20 років в'язниці, проте сторони досягли мирної угоди. Дівчина відмовилася брати участь в публічному судовому процесі. Залишався цивільний позов, в якому потерпіла вимагала від Браянта відшкодувати моральну шкоду за "завданий біль і зіпсовану репутацію".

Поки тривав судовий процес, все це відзначилося і на команді "Лос-Анджелес Лейкерс", за яку виступав Браянт. У той час в команді тривала боротьба за владу між ним та Шакілом О'Нілом. Тож звинувачення дещо підірвали авторитет Браянта. Але у підсумку саме він переміг.

Але ця історія знову була згадана у 2018 році. Тоді Браянт отримав "Оскар". Він отримав нагороду у номінації "Кращий анімаційний короткометражний фільм" за стрічку "Дорогий баскетбол". Після цього активісти почали вимагати забрати у нього "Оскар" через його звинувачення. Але нагороду так і залишили йому.

Активісти вимагали забрати "Оскар" у Браянта

Натомість не зміг уникнути тюремного ув’язнення Майк Тайсон. 1992 року Тайсона засудили за зґвалтування Дезері Вашингтон. Боксер мав провести 6 років у в'язниці, але його звільнили через три. У 1995 році він повернувся до професійного боксу. До цього часу Тайсон програв усі свої чемпіонські пояси. Та після виходу з тюрми він згодом став чемпіоном WBC та WBA.

Чи все так насправді?

Можна навести чимало прикладів, коли спортсменів звинувачують у зґвалтуванні. Та варто відрізняти, що тут може йтися про різні аспекти сексуального контакту. Інколи спортсменів звинувачують у зґвалтуванні, навіть якщо секс відбувся за обопільною згодою сторін. Зазвичай такі справи закінчуються "моральною компенсацією" "жертві".

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Серед баскетболістів НБА є легенда, що вони забирають із собою використані після сексу презервативи. Роблять це для того, щоб жінки не використали їхню сперму та не народили дітей, вимагаючи згодом чималих аліментів.

Та є випадки, коли факти зґвалтування замовчуються. При них нижче.

#MeToo у спорті: справа американського лікаря

#MeToo – хештег та соціальна акція-флешмоб проти сексуального насильства і сексуальних домагань. Вони були поширені в соціальних мережах в жовтні 2017 року в результаті секс-скандалу навколо кінопродюсера Гарві Вайнштейна. Використовуючи фразу "Я теж", жінки, що стали жертвами сексуального насильства, розповідали про пережитий ними досвід домагань чи зґвалтувань, маркуючи тегом, що історія торкнулася і їх.

Найбільш відомий випадок у спорті, пов’язаний з #MeToo – історія лікаря збірної США зі спортивної гімнастики Леррі Нассара. 24 січня 2018 року Леррі Нассар отримав 175 років в'язниці за зґвалтування малолітніх.

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Справу проти Нассара завели після того, як на початку 2017 року колишні гімнастки почали розповідати, що він під приводом лікування і обстеження травм здійснював відносно них дії сексуального характеру.

Леррі Нассар отримав 175 роеів тюремного ув'язнення

Згодом виявилося, що проти лікаря висунули звинувачення більше 150 жінок. Окрім спортсменок, він здійснював акти сексуального насилля і за місцем його основної роботи. Нассар працював остеопатом в університеті Мічиган Стейт і числився в коледжі остеопатії.

Після обвинувального вироку Нассара у відставку подали президент Мічиган Стейт Лу Анна Саймон та директор спортивних програм Марк Холліс.

Загалом університет Мічиган Стейт у 2018 році зажив поганої слави. Все після розслідування ESPN та The Athletic. З 2007 року протягом 11 років під підозру у зґвалтуванні та фізичному насиллі потрапили принаймні 37 осіб, які представляють спортивні програми Мічиган Стейт. Але нікому з них так і не були пред'явлені офіційні звинувачення.

Одним із тих, кого підозрювали у зґвалтуванні, є баскетболіст Едріан Пейн. У 2010-му студентка звернулася в поліцію – баскетболісти Мічиган Стейт Кіт Епплінг та Едріан Пейн зловили її в кімнаті гуртожитку, повалили на підлогу і зґвалтували усіма можливими способами. У підсумку ніяких звинувачень пред'явлено не було, а незалежне розслідування вирішило, що ніякі університетські правила не були порушені. Помічник прокурора сказала постраждалій студентці, що "вона не може стояти, а тому її безглуздо допитувати".

Після того як стало відомо про цей випадок, "Орландо", за який виступав Пейн, відрахував баскетболіста. Але він продовжив кар’єру у грецькому "Панатінайкосі", а згодом у французькому "Віллербані".

Олімпійські чемпіони: гвалтівники та жертви

На початку 2019 року 21-річна дворазова олімпійська чемпіонка з шорт-треку Сік Сім Хі зізналась, що з 17 років її систематично ґвалтував екс-тренер Чо Чже Бом. За словами дівчини, сексуальні домагання тривали з 2004 року та припинились лише за місяць до Олімпіади-2018 у Пхьончхані. У грудні 2018-ого південнокорейська спортсменка подала обвинувальний акт.

Чо Чже Бом вже перебуває під слідством, але в іншому провадженні – через жорстоке побиття Сік та інших спортсменок.

По іншу сторону – триразовий чемпіон Олімпійських ігор з боксу кубинець Фелікс Савон. 51-річний кубинець (батько п'ятьох дітей) перебував під арештом через звинувачення у зґвалтуванні, але влада країни більше місяця не оприлюднювала, що трапилося. Знаменитий спортсмен вже був замішаний в подібних справах, але його покривав кубинський уряд, зацікавлений в збереженні позитивного іміджу одного з найвідоміших спортсменів країни.

Не варто думати, що ситуація зі зґвалтуванням – справа топ-спортсменів на Заході. Такі випадки були ще в Радянському Союзі.

Не тільки на Заході

Чотириразова олімпійська чемпіонка, радянська гімнастка Ольга Корбут заявила, що була зґвалтована своїм тренером Ренальдо Книшем напередодні Олімпіади-1972 Мюнхені. Сталося це ще в Мінську. Їй тоді було 17 років.

Але це був не єдиний випадок домагань з боку Книша. Корбут згадала ще один інцидент, що стався в США. Після цього вона розійшлася зі своїм тренером. Але на цьому історія не закінчилася. І з жертви зґвалтування Корбут стала співучасницею. Адже Книш почав тренувати іншу дівчину, яка розповіла батькам про спробу зґвалтування. Проте спортсменка пішла до міліції і заступилася за свого тренера, оскільки вважала, що він зробив для неї багато.

А що у нас? Тетяна Гуцу та Віталій Щербо

Коли у світі набув поширення рух #MeToo, стала відома історія про зґвалтування, пов’язана з українською спортсменкою. Мова йде про дворазову олімпійську чемпіонку 1992 року в спортивній гімнастиці українку Тетяну Гуцу. Спортсменка написала, що була зґвалтована шестиразовим чемпіоном Ігор у Барселоні в тому ж виді спорту радянським та білоруським гімнастом Віталієм Щербо.

За словами спортсменки, злочин стався в 1991 році в німецькому Штутгарті, коли їй було 15 років. Гуцу та Щербо були партнерами по збірній СРСР, а пізніше обидва виступали за об'єднану команду на Олімпіаді 1992 року в Барселоні.

Згодом Гуцу пообіцяла подати позов проти Щербо до суду. Натомість спортсмен подав позов проти українки. Його мав розглядати суд в США. Чим закінчилася справа – так і невідомо.