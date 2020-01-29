Скандальна модель вибігла на фініш гірськолижної траси з плакатом про Кобі Браянта – відео
Скандальна модель Кінсі Воланскі вирішила ще раз про себе нагадати. Цього разу вона використала смерть Кобі Браянта.
Нагадаємо, Кінсі Воланські стала відомою після того, як вибігла на поле під час фіналу Ліги чемпіонів між "Тоттенхемом" та "Ліверпулем" у 2019 році. Число підписників моделі, яка знімалася для журналів Maxim і Sports Illustrated, після знаменитого забігу по полю "Ванда Метрополітан" збільшилася вдвічі – з 300 тисяч до 600. Однак Instagram заблокував її профіль. Правда згодом її сторінку таки вдалося відновити.
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Цього разу Кінсі Воланські вибігла в купальнику на фінішну пряму під час етапу Кубка світу з гірських лиж в австрійському Шладмінгу. В руках вона тримала плакат з написом "RIP Kobe".
Модель Кінсі Воланскі з плакатом в пам'ять про Кобі Браянта (фото: EPA)
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При цьому вибігла дівчина з плакатом під час фінішу гірськолижника італійця Алекса Вінатцера.
Як загинув Кобі Браянта
- Легендарний баскетболіст загинув у авіакатастрофі – його вертоліт загорівся та пішов донизу. Інцидент стався неподалік Лос-Анджелеса, а саме поблизу міста Калабас уранці 26 січня за місцевим часом.
- Усі дев'ять людей, які перебували на борту авіасудна загинули. Серед них і його 13-річна донька Джіанна. Крім того, на борту перебувала її партнерка у баскетбольній команді Алісса Альтобеллі, її батько Джон (тренер із бейсболу) та мати Керрі. Не вижив і пілот гелікоптера. Усі вони летіли на гру.
- ЗМІ пишуть, що катастрофа сталася на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок. Федеральне управління авіації США, зі свого боку, повідомило, що катастрофа сталася за "невідомих обставин". Серед імовірних причин аварії називають погану видимість, оскільки тоді Лос-Анджлес і його передмістя охопив туман, тому відбулися затримки десятків рейсів. Розслідуванням інциденту наразі займаються відповідні органи. Наразі опубліковано розмову пілота та диспетчера.
- В день загибелі Браянта всі матчі розпочиналися із хвилини мовчання. Деякі баскетболісти не розігрували м'яч протягом 24 секунд. Саме під цим номером виступав Браянт за "Лейкерс".
- У останньому твіті Браянт привітав ЛеБрона Джеймса, який побив його рекорд в НБА. Сам ЛеБрон розплакався, коли дізнався про його загибель.
- Журнал Time присвятив обкладинку загиблому Кобі Браянту. А по всьому Лос-Анджелесу з'являються графіті на його честь. Також триває збір підписів, щоб розмістити зображення Браянта на логотип НБА.