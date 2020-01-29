Скандальна модель вибігла на фініш гірськолижної траси з плакатом про Кобі Браянта – відео

Скандальна модель Кінсі Воланскі вирішила ще раз про себе нагадати. Цього разу вона використала смерть Кобі Браянта.

Нагадаємо, Кінсі Воланські стала відомою після того, як вибігла на поле під час фіналу Ліги чемпіонів між "Тоттенхемом" та "Ліверпулем" у 2019 році. Число підписників моделі, яка знімалася для журналів Maxim і Sports Illustrated, після знаменитого забігу по полю "Ванда Метрополітан" збільшилася вдвічі – з 300 тисяч до 600. Однак Instagram заблокував її профіль. Правда згодом її сторінку таки вдалося відновити.

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Цього разу Кінсі Воланські вибігла в купальнику на фінішну пряму під час етапу Кубка світу з гірських лиж в австрійському Шладмінгу. В руках вона тримала плакат з написом "RIP Kobe".



Модель Кінсі Воланскі з плакатом в пам'ять про Кобі Браянта (фото: EPA)

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При цьому вибігла дівчина з плакатом під час фінішу гірськолижника італійця Алекса Вінатцера.

Очень неоднозначная акция скорби по Коби Брайанту ?



Кинси Волански, известная тем, что выбегала на поле в купальнике в финале ЛЧ, во время соревнований в австрийском Шладминге размахивала плакатом «RIP Kobe» прямо на финише горнолыжной трассы. pic.twitter.com/EQuxJCxFXi — Eurosport.ru (@Eurosport_RU) January 28, 2020

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