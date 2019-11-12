Скандальні ексгравці "Динамо" Мілевський та Алієв зустрілися в барі Києва: фото

34-річний ексфорвард київського "Динамо" Артем Мілевський зустрівся в Києві з 34-річним колишнім півзахисником київського клубу Олександром Алієвим.

Друзі зустрілись у пивному барі "Міля", який належить агентові нападника – Олександру Панкову.

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Алієв опублікував у своєму Instagram спільну фотографію, під якою залишив підпис: "А от ми і разом".

Наразі Мілевський разом з "Динамо" Брест активно бореться за титул чемпіона Білорусі, тому не має вільного часу для зустрічей з друзями. Втім, розпочалась двотижнева пауза на матчі збірних, яка посприяла возз'єднанню 34-річного форварда з Алієвим.

Нещодавно Мілевський розповів про дружбу з Алієвим. Гравці разом виступали за "Динамо" з 2005-го по 2013 рік.