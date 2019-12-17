Скандальні українські арбітри дискваліфіковані на 10 років за договірні матчі

Українські арбітри Віктор Арановський і В'ячеслав Молотокас отримали по 10 років дискваліфікації за організацію договірних матчів і зустрічей з фіксованими результатами.

Це рекордне покарання в українському футболі за подібну діяльність, повідомляє FootballHub.

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У серпні Арановского, Молотокаса і ще одного арбітра Юрія Буренка КДК відсторонив на 5 років від футболу. Арбітри подали апеляцію.

Після розгляду апеляції апеляційний комітет подвоїв покарання для Арановского і Молотокаса, а Буренку залишив в силі 5-річне покарання.

Також комітет збільшив термін покарання ще для трьох арбітрів – Юрія Вишневського (було 2 роки, тепер 4), Дмитру Денисюку і Дмитру Сміляку (був 1 рік, тепер 3).

Що відомо про слідство?

У травні 2018 року керівники МВС, Нацполіції, ГПУ й УАФ прозвітували про проведення спецоперації, у ході якої було задокументовано діяльність п’яти злочинних груп та 35 футбольних клубів. Правоохоронці тоді провели 40 обшуків на території 10 областей.

За даними правоохоронців, до складу злочинних груп увійшли президенти футбольних клубів, колишні та чинні гравці, арбітри, тренери й комерційні структури. Зокрема, слідчі встановили понад 320 осіб, які були задіяні в корупційних "схемах" та причетні до вчинення злочинів більш ніж у 57 епізодах.

У повідомленні на сайті МВС йшлося, що рахунки "договірного" матчу заздалегідь були відомі їх організаторам ще до його початку. На таких матчах учасники злочинних груп могли швидко заробити великі гроші. Знаючи майбутній результат гри, вони особисто або через довірених осіб робили ставки на ресурсах букмекерських контор, які зареєстровані в країнах Азії.

"Футбольний бізнес" приносив організаторам "замовних" матчів шалені прибутки. У грі на тоталізаторі зловмисники заробляли до 5 мільйонів доларів на рік.