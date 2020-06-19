Півзахисник київського "Динамо" Жерсон Родрігес, який виступає на правах оренди в "Анкарагюджю", може продовжити свою кар'єру у "Монако". Кияни не надто зацікавлені у послугах футболіста.

Як повідомляє турецьке видання Milliyet, керівництво французів зв'язалося з киянами щодо трансферу гравця збірної Люксембургу. Читайте також Без мільйонерів: Суркіс сказав, хто найбільше заробляє у "Динамо" У послугах 24-річного футболіста серйозно зацікавлений головний наставник команди Роберт Морено. Кар'єра Родрігеса в "Динамо": головне Влітку 2019 Родрігес перейшов в "Динамо" з японського "Джубіло Івата" за 2 мільйони євро.

Контракт із футболістом укладений на п'ять років.

За киян він провів 12 матчів у першій половині сезону і забив два голи. Згодом через конфлікт з головним тренером Олексієм Михайличенком перестав потрапляти до основного складу і взимку був відправлений в оренду в Туреччину.

Окрім конфлікту із тренером, Родрігес неодноразово приїжджав на тренування із перегаром. Такими діями він також відзначався і у попередніх клубах.

Зараз футболіст грає в оренді у турецькому "Анкарагюджю".