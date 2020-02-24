Скандальний Аділь Рамі перейшов у російський клуб – Памела Андерсон звинувачувала його в побитті
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Футбольний клуб "Сочі" підписав угоду з французьким захисником Аділем Рамі. Чемпіон світу 2018 року виступатиме за аутсайдера чемпіонату Росії як мінімум до кінця сезону.
Попереднім лубом Рамі був турецький "Фенербахче". Однак француз зіграв лише один матч за команду за пів року. А після цього в лютому розірвав з клубом угоду.
До слова: "Динамо" продовжило контракт із форвардом, який потрапив у допінг-скандал
- Аділь Рамі став чемпіоном світу з футболу в 2018 році у складі збірної Франції. Захисник не провів жодного матчу на турнірі.
- 25 червня 2019 року американська модель Памела Андерсон остаточно розірвала стосунки з футболістом Аділем Рамі. За її словами, упродовж 2 років їхнього роману Аділь Рамі вів "подвійне життя", маючи стосунки з екс-дружиною. Згодом актриса заявила, що Аділь Рамі був дуже жорстоким з нею. За словами Памели, вона неодноразово ставала жертвою домашнього насилля.
- Після цього скандалу Рамі був відсторонений французьким "Марселем", за який на той час виступав. А згодом і покинув клуб, перебравшись в "Фенербахче".
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