Скандальний Алієв забив дебютний гол за аматорську команду: відео

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Олександр Алієв
Олександр Алієв / Фото з відкритих джерел

Колишній хавбек "Динамо" Олександр Алієв відзначився за аматорську команду "Джуніорс Шпитьки".

На старті другого кола чемпіонату Київської області клуб "Джуніорс" з рахунком 3:0 в Баришівці обіграв "Патріот", бронзового призера минулого сезону.

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До перерви свої перші голи в чемпіонаті забили Максим Скрипник та Олександр Алієв, а крапку в матчі поставив Денис Ситник.

Алієв увірвався до штрафного майданчика, обіграв захисника і пробив чітко під поперечину.

Зазначимо, що це був сьомий матч Алієва за "Джуніорс". У попередніх шести він відзначився чотирма гольовими передачами.

Нещодавно нападник брестського "Динамо" Артем Мілевський розповів про те, в яких він зараз відносинах зі своїм давнім партнером по київському "Динамо" Олександром Алієвим.

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Теги: Спорт Футбол
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