Скандальний Алієв знайшов собі новий клуб

Екс-хавбек "Динамо" та збірної України Олександр Алієв буде виступати за "Джуніорс".

Одні з потенційних новачків чемпіонату Київської області – "Штурм" (Київ) і "Джуніорс" (Шпитьки), який в 2016 році завоював титул чемпіона Київщини, оголосили про злиття двох клубів в один. Об'єднана команда буде називатися "Джуніорс" (Шпитьки), повідомляє FootBoom.

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У складі "Штурму" виступали кілька добре відомих українським уболівальникам футболістів. Зокрема, 34-річні екс-гравці збірної України Олександр Максимов та Олександр Алієв.

Відомо, що вони обидва вже дозаявлені за "Джуніорс" на Меморіал Чанових і найближчим часом будуть внесені в заявку команди на чемпіонат Київської області.

Протягом професійної кар'єри Алієв виступав за київське "Динамо", московський "Локомотив", "Дніпро" та інші клуби. В активі гравця 28 матчів і 6 забитих м'ячів за національну збірну України.

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