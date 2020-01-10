Скандальний арбітр, який не пустив Україну в 1/4 фіналу на Євро-2012, отримав посаду в Росії

Угорський ексарбітр Віктор Кашшаї віднині працюватиме в Росії. 44-річний рефері очолив департамент суддівства Російського Футбольного Союзу.

Про це йдеться на офіційному сайті організації.

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За даними РФС, найближчим часом скандальний футбольний арбітр почне виконувати свої обов'язки.

Кашшаї став арбітром ФІФА в 2003 році, увійшов до категорії елітних рефері УЄФА. Обслуговував фінальний матч Ліги чемпіонів між "Барселоною" і "Манчестер Юнайтед" в сезоні 2010/2011, працював на чемпіонаті світу 2010 року в ПАР, а також на Євро-2012 в Польщі та Україні.

За що його ненавидять українські вболівальники

19 червня 2012 року у матчі останнього туру групового етапу Євро-2012 у групі D зустрічалися збірні України та Англії. Матч відбувався в Донецьку. Українській команді треба було перемагати, щоб виходити з групи. На 62-й хвилині, коли англійці були попереду 1:0, бригада арбітрів не зарахувала гол Марко Девіча. При цьому що м'яч в повітрі повністю перетнув лінію воріт, перед тим як його вибив Джон Террі у падінні. Ні Віктор Кашшаї, як головний арбітр зустрічі, ні його помічники (цей матч обслуговувала бригада арбітрів з п'яти осіб, в тому числі по одному за кожними з воріт) не побачив там голу. Цей епізод спричинив значний скандал. А матч так і закінчився мінімальною перемогою збірної Англії.



Джон Террі вибиває м'яч вже за лінії воріт після удару Девіча у матчі Україна – Англія. Арбітр Віктор Кашшаї не зарахував в цьому епізоді гол (фото: Трибуна)

За що його ненавидять вболівальники "Шахтаря"

Після матчу Євро-2012 Кашшаї не пересікався з українцями. Аж до листопада 2018 року. Саме тоді його призначили арбітром зустрічі між "Манчестер Сіті" та "Шахтарем" в Лізі чемпіонів. У цьому матчі Кашшаї призначив пенальті у ворота "гірників" після того. як Рахім Стерлінг перечепився за газон у чужому штрафному майданчику та впав. Все це було ще до введення системи відеоповторів. Удар з позначки реалізував Габріель Жезус. Сам матч закінчився розгромом 6:0.

Відео призначення пенальті у ворота "Шахтаря" Віктором Кашшаї