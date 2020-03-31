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Скандальний боєць відмовився від громадянства Росії заради українського біометричного паспорта

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Микита Крилов / instagram.com/nikitakrylovufc

Коли перед українцями на окупованій території постає питання про прийняття російського громадянства, то вони готові від нього відмовитися. Єдина причина - український біометричний паспорт дає змогу відвідувати країни шенгенської зони без віз. Саме так вирішив і скандальний боєць UFC Микита Крилов.

Він уродженець Хрустального (колишня назва – Красний Луч), що на Луганщині. Зараз це окупована територія. До останнього часу Крилов мешкав у Москві, де і тренувався. Та після оголошення карантину він відправився додому. Однак планує відвідати Київ. Одна з причин  потреба виробити закордонний паспорт. 

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Після початку війни на Донбасі та переїзду до Москви, Крилов роздумував над тим, щоб прийняти російське громадянство. Але отримати його так і не вдалося.

"[Ідея з російським паспортом] злетіла поки. Минулого року мені виділили квоту на отримання дозволу на тимчасове проживання. Але через мої постійних переміщень вона обнулилася. І з того часу я не зробив нічого в цьому напрямку", – розповів Крилов в інтерв'ю "Спорт-Экспресс".

До слова Український боєць UFC Крилов після перемоги сфотографувався з російським прапором – фото

Відтак боєць хоче відправитися до Києва. Щоб виробити новий закордонний паспорт, адже попередній закінчився.

"Зараз в Україні можна отримати біометричний паспорт, який спрощує польоти по Європі. У мене і віза американська закінчилася, так що мені в Україну треба потрапити ще і за цим. Візу продовжити. Так що сподіваюся потрапити туди скоро, але через карантин поки нікуди не поїхати", – розповів Микита Крилов.

При цьому в спілкуванні з журналістами він говорив про те, щоб потрапити в Україну, перебуваючи на її території, хоч і окупованій.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Змішані єдиноборства Новини Спорту Спорт
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