Скандальний екс-гравець "Динамо" стане вільним агентом

Екс-гравець "Динамо" та збірної України Євген Хачеріді знаходиться в процесі розірвання свого контракту з ПАОКом. Найближчим часом 31-річний захисник отримає статус вільного агента.

Чинна угода центрбека закінчується влітку 2021 року, повідомляє Football.ua.

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Хачеріді перебрався до Греції з "Динамо" в кінці травня минулого року, але з тих пір зіграв лише 11 матчів у всіх турнірах. При цьому в грецькій Суперлізі захисник виходив на поле всього 3 рази.

Взимку ПАОК хотів продати українця і займався активним пошуком покупця, але центрбек залишився в Греції.

На минулих вихідних ПАОК вперше за 34 роки став чемпіоном Греції. Перемогу над Левадікосом команді допоміг здобути інший українець, півзахисник Євген Шахов.

У наступному матчі ПАОК зіграє 25 квітня проти "Астерасу" в рамках півфіналу Кубка Греції.

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