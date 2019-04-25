Скандальний екс-гравець "Динамо" стане вільним агентом
Екс-гравець "Динамо" та збірної України Євген Хачеріді знаходиться в процесі розірвання свого контракту з ПАОКом. Найближчим часом 31-річний захисник отримає статус вільного агента.
Чинна угода центрбека закінчується влітку 2021 року, повідомляє Football.ua.
Читайте також: Гравець збірної України потрапив у команду тижня FIFA 19
Хачеріді перебрався до Греції з "Динамо" в кінці травня минулого року, але з тих пір зіграв лише 11 матчів у всіх турнірах. При цьому в грецькій Суперлізі захисник виходив на поле всього 3 рази.
Взимку ПАОК хотів продати українця і займався активним пошуком покупця, але центрбек залишився в Греції.
На минулих вихідних ПАОК вперше за 34 роки став чемпіоном Греції. Перемогу над Левадікосом команді допоміг здобути інший українець, півзахисник Євген Шахов.
У наступному матчі ПАОК зіграє 25 квітня проти "Астерасу" в рамках півфіналу Кубка Греції.
Вибір редакції
-
"Динамо" та "Шахтар" не виявили сильнішого в чемпіонаті України24 квітня , 20:29
-
"Зоря" здобула вольову перемогу над "Львовом" завдяки пенальті на останній хвилині: відео24 квітня , 19:09
-
Коноплянка може більше не зіграти за "Шальке" – відомі терміни відновлення гравця після травми24 квітня , 14:51