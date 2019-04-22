Скандальний екс-гравець "Динамо" зробив сенсаційний прогноз щодо чемпіонства "Шахтаря"

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Олександр Алієв
Олександр Алієв / Фото з відкритих джерел

Колишній гравець "Динамо" та збірної України Олександр Алієв вважає, що "Шахтар" переможе "Динамо" в матчі, який відбудеться в середу, 24 квітня.

За словами Алієва, після цієї гри "Шахтар" повністю захопить лідерство у чемпіонаті України.

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"Матч буде дуже цікавий. Напруження буде дуже високим. Тим більше, що грають в Києві. Хочу сподіватися, що прийде близько 40-50 тисяч глядачів.

Але перевагу віддам "Шахтарю". Все-таки донеччани демонструють непогану гру. "Шахтар" ставить перед собою великі завдання. Так само, як і "Динамо", але в Кубку далі пройшли "гірники". І в середу "Шахтар" теж буде доводити, що вони команда номер один в нашій країні. Думаю, що чемпіонами вони стануть саме в цьому матчі. Не в образу "Динамо" і його вболівальникам – "Шахтар" виграє в один м'яч",
сказав Алієв для FootballHub.

До слова, протягом професійної кар'єри Алієв виступав за київське "Динамо", московський "Локомотив", "Дніпро" та інші клуби. В активі гравця 28 матчів і 6 забитих м'ячів за національну збірну України.

Раніше Спорт 24 писав, що у мережу потрапило відео, на якому подружжя Алієвих скандалить і Олександр завдає колишній дружині кілька ударів в присутності малолітніх дітей.

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту Динамо Шахтар УПЛ
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