Скандальний екс-захисник "Шахтаря" вперше відвідав Україну після переходу в російський клуб

Український захисник пітерського "Зеніту" Ярослав Ракіцький разом зі своєю дружиною Ольгою повернувся в Україну. Пара відпочиває в Києві.

Дружина центрбека Ольга опублікувала сторіс в Instagram, в якому повідомила про приїзд до Києва з Петербурга "за літом".

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"Прилетіли за літом до Києва. У Пітері ми вже забули про те, що воно існує", – підписала фото Ольга.

Що не так з переходом Ярослава Ракіцького в російський "Зеніт"?

Ярослав Ракіцький перейшов у російський "Зеніт" у понеділок, 28 січня. За повідомленням ЗМІ, клуб із Санкт-Петербургу заплатив за 29-літнього захисника 12 мільйонів євро. Термін контракту – 3,5 роки.



Такий трансфер викликав неоднозначну реакцію у середовищі уболівальників. Причина – перехід саме у російський клуб. При цьому що Ракіцький ніколи не відзначався особливою патріотичністю. Йому пригадали й те, що він ніколи не співав гімн України під час матчів національної збірної.



Після початку анексії Криму та війни на Донбасі до збірної України намагаються не викликати футболістів, які грають у Росії.



Колишній головний тренер збірної України, а тепер Глава комітетів національних збірних ФФУ Мирон Маркевич назвав перехід Ракіцького у "Зеніт" помилкою.



Не менше критики такий перехід викликав і у відомого ведучого та журналіста Ігоря Циганика.



Сам Ракіцький заявив, що "російський чемпіонат зараз на голову або навіть на дві сильніший, аніж український. Український чемпіонат – дуже слабкий і не дуже цікавий".