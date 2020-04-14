Скандальний ексгравець "Карпат": Постарів на кілька років після життя в Україні

Колишній форвард львівських "Карпат" Кевін Мендес заявив, що за час перебування в Україні він постарів на кілька років.

Мендес в інтерв'ю Balonlatino розповів про свій період кар'єри в Україні.

Читайте також Команду Шевченка можемо не побачити: матчі збірних не почнуться раніше 2021 року

За його словами, латиноамериканці завжди трималися разом, тому що українці дуже закриті – з деякими гравцями в команді Кевін жодного разу не спілкувався.

З Крістіаном Ербес ми говорили, що постаріли за цей час на кілька років. Життя ускладнювалося через менталітет українців. Вони досить закриті, з ними мало соціальних контактів. Іноді це призводило до напруження в стосунках. Ми навіть не говорили з деякими партнерами по команді. Після годинних зборів з командою всі просто роз'їжджалися,

– зазначив Мендес.

Уругваєць Кевін Мендес в серпні 2019 був вигнаний з "Карпат" через те, що на тренуванні влаштував бійку і зламав щелепу іншому гравцеві.

Кевін до 2020 року був без роботи, а на початку січня підписав контракт з клубом "Дефенсор" в Уругваї.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram