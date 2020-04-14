24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Скандальний ексгравець "Карпат": Постарів на кілька років після життя в Україні

- Читать новость на русском
Кевін Мендес / ФК "Карпати"

Колишній форвард львівських "Карпат" Кевін Мендес заявив, що за час перебування в Україні він постарів на кілька років.

Мендес в інтерв'ю Balonlatino розповів про свій період кар'єри в Україні.

Читайте також Команду Шевченка можемо не побачити: матчі збірних не почнуться раніше 2021 року

За його словами, латиноамериканці завжди трималися разом, тому що українці дуже закриті – з деякими гравцями в команді Кевін жодного разу не спілкувався.

З Крістіаном Ербес ми говорили, що постаріли за цей час на кілька років. Життя ускладнювалося через менталітет українців. Вони досить закриті, з ними мало соціальних контактів. Іноді це призводило до напруження в стосунках. Ми навіть не говорили з деякими партнерами по команді. Після годинних зборів з командою всі просто роз'їжджалися,
– зазначив Мендес.

  • Уругваєць Кевін Мендес в серпні 2019 був вигнаний з "Карпат" через те, що на тренуванні влаштував бійку і зламав щелепу іншому гравцеві.
  • Кевін до 2020 року був без роботи, а на початку січня підписав контракт з клубом "Дефенсор" в Уругваї.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram

 

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол ФК Карпати
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
12 квітня 16:50 Найкрасивіша футболістка світу показала тренування з гирею на 9 місяці вагітності: відео
Юрій Семенюк
12 квітня 14:43 Дружина померлого 25-річного хокеїста "Едмонтона" опублікувала фото з покійним чоловіком
Юрій Семенюк
12 квітня 12:01 Найкращі нокаути Теофімо Лопеса: відео
Михайло Гема
11 квітня 17:59 "Карпати" можуть отримати половину річного бюджету завдяки продажу гравця, який за них не грає
Ігор Саджениця
11 квітня 14:03 В нашій країні вважають селюками українців за те, що ми розмовляємо українською, – Худжамов
Ігор Саджениця

Новини
Більше новин