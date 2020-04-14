Скандальний ексгравець "Карпат": Постарів на кілька років після життя в Україні
Колишній форвард львівських "Карпат" Кевін Мендес заявив, що за час перебування в Україні він постарів на кілька років.
Мендес в інтерв'ю Balonlatino розповів про свій період кар'єри в Україні.
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За його словами, латиноамериканці завжди трималися разом, тому що українці дуже закриті – з деякими гравцями в команді Кевін жодного разу не спілкувався.
З Крістіаном Ербес ми говорили, що постаріли за цей час на кілька років. Життя ускладнювалося через менталітет українців. Вони досить закриті, з ними мало соціальних контактів. Іноді це призводило до напруження в стосунках. Ми навіть не говорили з деякими партнерами по команді. Після годинних зборів з командою всі просто роз'їжджалися,
– зазначив Мендес.
- Уругваєць Кевін Мендес в серпні 2019 був вигнаний з "Карпат" через те, що на тренуванні влаштував бійку і зламав щелепу іншому гравцеві.
- Кевін до 2020 року був без роботи, а на початку січня підписав контракт з клубом "Дефенсор" в Уругваї.
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