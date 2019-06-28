Скандальний футболіст "Олімпіку" несподівано покинув клуб

Півзахисник "Олімпіка" Олексій Гай оголосив про відхід з донецького клубу.

Про своє рішення 36-річний футболіст повідомив через свій Instagram.

Читайте також: Тренер донецького "Олімпіка" покинув команду

Я прийняв рішення, я більше не є футболістом "Олімпіка". Це було складне рішення для мене, але воно таке! Я щиро вдячний всім, хто був поруч. Хочу сказати велике спасибі всій команді за емоції, труднощі і досвід який ми разом з вами отримали. "Олімпік" для мене не просто клуб, в якому мені пощастило грати – це частинка мого будинку! Ви назавжди в моєму серці! До зустрічі на полях Європи,

– написав Гай.

У складі "Олімпіка" Гай виступав з літа 2018 року. У минулому сезоні на рахунку Олексія Гая 22 поєдинки за донеччан у всіх турнірах – в них він записав на свій рахунок 4 забитих м'ячі.

Донецький "Олімпік" раніше не отримав атестат на сезон 2019/2020, так як у клубу за договірні матчі дискваліфіковані команди U-19 і U-21. Але інші клуби УПЛ підтримали бажання "Олімпіка" продовжувати грати в елітному дивізіоні.

Спорт 24 писав, що місце "Олімпіка" в наступному розіграші УПЛ міг зайняти "Арсенал-Київ", який фінішував на останньому місці чемпіонату. Також на місце донецького клубу претендував "Чорноморець". Моряки в плей-офф поступилися "Колосу" (0:0, 0:2).

"Олімпік" минулий розіграш УПЛ завершив на 9-й позиції.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram