Скандальний футболіст "Олімпіку" несподівано покинув клуб

50 Читать новость на русском
Олексій Гай покинув "Оліміпік"
Олексій Гай покинув "Оліміпік" / ФК "Олімпік"

Півзахисник "Олімпіка" Олексій Гай оголосив про відхід з донецького клубу.

Про своє рішення 36-річний футболіст повідомив через свій Instagram.

Читайте також: Тренер донецького "Олімпіка" покинув команду

Я прийняв рішення, я більше не є футболістом "Олімпіка". Це було складне рішення для мене, але воно таке! Я щиро вдячний всім, хто був поруч. Хочу сказати велике спасибі всій команді за емоції, труднощі і досвід який ми разом з вами отримали. "Олімпік" для мене не просто клуб, в якому мені пощастило грати – це частинка мого будинку! Ви назавжди в моєму серці! До зустрічі на полях Європи,
– написав Гай.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Я принял решение, я больше не являюсь футболистом @fcolympic_donetsk . Это было сложное решение для меня, но оно такое! Я искренне благодарен всем кто, был рядом. Хочу сказать большое спасибо всей команде за эмоции, трудности и опыт который мы вместе с вами получили. Олимпик для меня не просто клуб в котором мне посчастливилось играть, это частичка моего дома! Вы навсегда в моем сердце! До встречи на полях Европы)

Публикация от Alexey Gai (@alexeygai)

У складі "Олімпіка" Гай виступав з літа 2018 року. У минулому сезоні на рахунку Олексія Гая 22 поєдинки за донеччан у всіх турнірах – в них він записав на свій рахунок 4 забитих м'ячі.

Донецький "Олімпік" раніше не отримав атестат на сезон 2019/2020, так як у клубу за договірні матчі дискваліфіковані команди U-19 і U-21. Але інші клуби УПЛ підтримали бажання "Олімпіка" продовжувати грати в елітному дивізіоні.

Спорт 24 писав, що місце "Олімпіка" в наступному розіграші УПЛ міг зайняти "Арсенал-Київ", який фінішував на останньому місці чемпіонату. Також на місце донецького клубу претендував "Чорноморець". Моряки в плей-офф поступилися "Колосу" (0:0, 0:2).

"Олімпік" минулий розіграш УПЛ завершив на 9-й позиції.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
День Конституції: маловідомі факти про Основний Закон України
сьогодні
3970
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту ФК Олімпік
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Під час матчу Кубку Африки м'яч відмовився залітати у ворота: курйозне відео
сьогодні 10:35 Під час матчу Кубку Африки м'яч відмовився залітати у ворота: курйозне відео
1446
Трансфери команд УПЛ: онлайн
сьогодні 10:05 Трансфери команд УПЛ: онлайн
3510
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
27 червня 13:52 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
1446
Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
27 червня 23:32 Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
6880
Дарія Білодід опублікувала гарячі фото з відпочинку з іншою спортсменкою
27 червня 23:06 Дарія Білодід опублікувала гарячі фото з відпочинку з іншою спортсменкою
1778
Новини
Більше новин
Залиште відгук